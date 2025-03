Policlinico Abano. Manuel Maria Ianieri è il nuovo responsabile di ginecologia e ostetricia

Lo specialista, già in servizio, è stato da marzo 2023 al 4 marzo 2025 responsabile del reparto di Ginecologia e Senologia del Mater Olbia Hospital di Olbia. Ianieri, classe 1982, si occupa prevalentemente di chirurgia ginecologica avanzata mini-invasiva laparoscopica, robotica e isteroscopica.

27 MAR

Il dottor Manuel Maria Ianieri è il nuovo responsabile del reparto di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico Abano di Abano Terme. Lo specialista, che ha già preso servizio, è stato da marzo 2023 a marzo 2025 direttore dell'Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Senologia dell’Ospedale Mater Olbia e si occupa prevalentemente di chirurgia ginecologica avanzata mini-invasiva laparoscopica, robotica e isteroscopica.

Classe 1982, ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Chieti-Pescara con lode nel 2008, seguita dalla Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia nel 2015 con il massimo dei voti e con una tesi sui criteri isteroscopici per la diagnosi di iperplasia endometriale e adenocarcinomi dell’endometrio. Da giugno ad agosto 2015 ha arricchito la sua formazione con una fellowship presso l’International School of Surgical Anatomy dell’ospedale Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria di Negrar (VR), durante la quale si è dedicato alla chirurgia pelvica mini-invasiva.

Dal 1 settembre 2015 a 30 novembre 2018 il dottor Ianieri ha ricoperto il ruolo di dirigente medico presso il Dipartimento per la Tutela della Salute e della Qualità di Vita della Donna - Unità Operativa di Ginecologia Oncologica e Chirurgia Pelvica Mini-Invasiva della stessa struttura, dove ha effettuato attività chirurgica e assistenziale inerente il trattamento dell'endometriosi profonda e dei tumori ginecologici. Ha successivamente completato un dottorato di ricerca in Biotecnologie Mediche, concentrandosi sullo studio della metodica del linfonodo sentinella nella rilevazione di metastasi in pazienti affette da cancro dell'endometrio.

Da marzo 2019 a marzo 2023 ha svolto la sua attività di chirurgo presso il Policlinico Irccs “A. Gemelli”, Roma, Dipartimento per la Tutela della Salute della Donna, della Vita Nascente del Bambino e di Sanità Pubblica, Divisione di Ginecologia Oncologica, diretta dal professor Giovanni Scambia. Nel nosocomio capitolino si è occupato prevalentemente della chirurgia dell’endometriosi profonda e dei dolori pelvici cronici. Ha inoltre svolto attività di ricerca clinica nella stessa istituzione, incentrata prevalentemente sulle complicanze neuro-funzionali della chirurgia dell’endometriosi profonda multiviscerale e sull’anatomia umana.

Il dottor Ianieri è attivamente coinvolto come relatore od operatore di live surgery, in conferenze internazionali di svariate società scientifiche e nella pubblicazione di articoli scientifici su argomenti quali l'endometriosi profonda, i dolori pelvici cronici e le tecniche chirurgiche mini-invasive.

27 marzo 2025

© Riproduzione riservata



Altri articoli in QS Veneto