Sostenere il presente per costruire il futuro, la leadership infermieristica che serve al sistema salute

30 OTT

30 ottobre 2025

di Ufficio stampa OPI Verona- Gentile Direttore,le professioni infermieristiche hanno un ruolo strategico nella costruzione di un Sistema salute innovativo, sostenibile e capace di rispondere a bisogni sempre maggiori e complessi delle persone assistite e di valorizzare i professionisti. Questo è quanto emerso durante l’evento formativo realizzato lo scorso settembre a Verona dal titolo “Sostenere il presente per costruire il futuro. Nuove sfide culturali e organizzative per il management delle professioni sanitarie” che ha visto intorno a un tavolo di confronto, la Società Italiana per la Direzione e il Management delle Professioni Infermieristiche (SIDMI), il Coordinamento Nazionale dei Caposala/Coordinatori Infermieristici (CNCC), l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) e l’Università degli Studi di Verona.L’evento strutturato in tre sessioni ha focalizzato l’attenzione sulle evidenze di ricerca organizzativa, sulle dinamiche della leadership e sugli interventi per valorizzare la linea manageriale delle professioni infermieristiche.Dal contributo dei relatori è emerso come la ricerca organizzativa, irrinunciabile per un “governo del sistema salute efficace” possa fornire evidenze utili a orientare le scelte delle strutture sanitarie e al miglioramento dei servizi. E ancora, come le stesse, accanto a dati raccolti sistematicamente in un’ottica di visione prospettica e non solo di contingenza, si configurano come strumenti fondamentali per promuovere il cambiamento culturale – non più procrastinabile – oltre che per la valutazione delle performance.Allo stesso modo, la leadership non può e non deve più essere pensata e vista come capacità di “comando” ma come competenza relazionale fortemente orientata e capace di motivare, coinvolgere, far crescere i professionisti all’interno dei contesti operativi valorizzandone ruolo, funzioni e competenze.Infine, è stata sottolineato, il ruolo strategico delle professioni infermieristiche, attraverso interventi concreti per valorizzarne davvero la linea manageriale. Formazione, riconoscimento, responsabilizzazione, supporto: sono le parole chiave da cui partire per costruire, dare forza e continuità a una leadership infermieristica capace di affrontare e gestire i rapidi cambiamenti del Sistema salute nel rispetto e nella valorizzazione dei professionisti.Investire nelle strutture e nelle tecnologie non basta. Istituzioni, Ordini professionali, Organizzazioni sindacali, Università, Società scientifiche devono agire in squadra e in modo coordinato e sistematico per investire sui professionisti perché solo promuovendone la crescita culturale, organizzativa e la valorizzazione si può sostenere il presente per costruire il futuro. Ancora, è stata evidenziata la necessità di formare i professionisti ma anche il Sistema e recepire e valorizzare le competenze avanzate di questi ultimi.