Alcol. Oms: “Con raddoppio delle tasse su alcolici si potrebbero evitare 5mila decessi per cancro all’anno”

Si stima che 10.700 nuovi casi di cancro e 4.850 decessi per cancro correlati all'alcol potrebbero essere evitati ogni anno nella regione europea dell'OMS raddoppiando le attuali accise sulle bevande alcoliche. Il Regno Unito, la Federazione Russa e la Germania – che insieme rappresentano quasi il 40% di tutte le potenziali vite salvate – sarebbero tra i principali beneficiari di questa misura economica.Questi sono alcuni risultati chiave del nuovo studio dell'OMS “Modelling the impact of aumento della tassazione dell'alcol sui tumori attribuibili all'alcol nella regione europea dell'OMS”, pubblicato su Lancet Regional Health – Europe."Nel 2020, più di 4,8 milioni di persone nella regione europea dell'OMS hanno sviluppato il cancro", ha affermato la dott.ssa, capo ad interim dell'Ufficio europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili dell'OMS e uno degli autori dello studio.“Il tasso di cancro nella Regione è il più alto al mondo e a questo contribuiscono gli alti livelli di consumo di alcol. L'alcol è legato a 7 diversi tipi di cancro. La buona notizia è che in Europa si potrebbe prevenire fino al 40% dei tumori e abbiamo molte opportunità di sconfiggere il cancro come una malattia mortale nel prossimo futuro”.Il dottor Ferreira-Borges ha aggiunto: "Il nuovo studio di modellizzazione dell'OMS mostra che la tassazione può ridurre efficacemente il carico dei tumori correlati all'alcol. Raddoppiare le attuali accise sull'alcol nella regione europea dell'OMS può aiutarci a evitare circa il 6% di nuovi casi di cancro e decessi legati al consumo di alcol».Gli autori dello studio hanno creato un modello per 3 scenari in cui le attuali accise sulle bevande alcoliche sono state aumentate del 20%, 50% o 100%. I dati sul cancro del 2019 sono stati raccolti da 50 (su 53) paesi della regione europea.Secondo lo studio, basato su un raddoppio delle accise attuali, il numero totale più alto di casi di cancro e decessi correlati all'alcol potenzialmente evitabili si è verificato nei seguenti paesi:- Regno Unito – oltre 1800 casi evitabili (10,9% dei nuovi casi) e 680 decessi evitabili (10,9% dei decessi);- Federazione Russa – più di 1400 casi evitabili (5,4% dei nuovi casi) e 725 decessi evitabili (5,0% dei decessi); e- Germania – più di 1250 casi evitabili (4,9% dei nuovi casi) e 525 decessi evitabili (4,8% dei decessi).Un'altra visione dei dati mostra i paesi con la più alta percentuale di nuovi casi di cancro correlati all'alcol e decessi che potrebbero essere evitati. Con politiche di accise più rigorose, i seguenti paesi potrebbero prevenire la più alta percentuale dei loro danni da cancro attribuibili all'alcol rispetto ad altri paesi della regione:- Norvegia – 23,7% di nuovi casi (162 casi evitabili) e 23,8% di decessi (60 decessi evitabili);- Armenia – 16,9% di nuovi casi (22 casi evitabili) e 16,8% di decessi (13 morti evitabili); e- Islanda – 14,3% di nuovi casi (5 casi evitabili) e 14,2% di decessi (2 decessi evitabili).L'alcol è classificato come cancerogeno per l'uomo di Gruppo 1 dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ed è collegato causalmente a cavità orale, faringe, esofago, colon-retto, fegato, laringe e cancro al seno femminile.Con il raddoppio delle attuali accise sugli alcolici, le maggiori riduzioni sono state stimate per il cancro al seno e al colon-retto femminile. Più di 1000 vite di donne potrebbero essere salvate dal cancro al seno e 1700 vite di uomini e donne dal cancro del colon-retto.Il dottorun altro autore dello studio, è Senior Scientist presso l'Institute for Mental Health Policy Research presso il Centre for Addiction and Mental Health di Toronto, Canada, e membro del Advisory Council on Innovation for Noncommunicable Diseases dell'OMS/Europa.Il dottor Rehm ha spiegato: “Oggi, in molti dei paesi della regione europea dell'OMS, gli attuali livelli di tassazione rimangono bassi, in particolare all'interno dell'Unione europea. Ecco perché l'OMS/Europa raccomanda di aumentare le tasse sulle bevande alcoliche come una delle migliori misure con un impatto potenzialmente elevato"."L'attuazione di queste politiche – ha aggiunto - porterà a risultati positivi in ​​ogni paese che vuole migliorare la salute della propria gente. Con il piano europeo di lotta contro il cancro della Commissione europea e il suo impegno a rivedere la legislazione dell'Unione europea sulla tassazione dell'alcol, c'è una chiara finestra di opportunità per l'azione”.L'aumento delle accise sull'alcol è uno dei migliori acquisti dell'OMS: misure politiche che riducono in modo conveniente il consumo di alcol e il carico sanitario attribuibile all'alcol. La misura fa parte del movimento United Action Against Cancer dell'OMS/Europa, con una visione a lungo termine per eliminare il cancro come malattia pericolosa per la vita.- promulgare e far rispettare restrizioni sulla disponibilità fisica di alcolici al dettaglio, ad esempio, attraverso orari di vendita ridotti;- emanare e far rispettare divieti o restrizioni complete sull'esposizione alla pubblicità di alcolici (su più tipi di media).