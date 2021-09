QS Edizioni - martedì 21 settembre 2021

Farmaceutica. Aziende in ritardo per il saldo del payback 2019: mancano all’appello 600 milioni

Sul payback farmaceutico per il ripiano dello sfondamento del tetto degli acquisti diretti per l’anno 2019 alcune aziende sono in ritardo con il saldo delle cifre. Aifa ha effettuato una ricognizione dei versamenti delle aziende farmaceutiche alla data del 30 giugno 2021 (termine ultimo del pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 477, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023") sulla base delle attestazioni di pagamento pervenute.



Su un totale di 156 aziende farmaceutiche (codici SIS) - destinatarie dell’onere di ripiano - è emerso che, a fronte di un importo complessivo di ripiano per l’anno 2019 pari a euro 1.361.431.242,46 (determinazione AIFA n. 1313 del 10 dicembre 2020, pubblicata nella G.U. 307 del 11 dicembre 2020), risulta versato l’importo di euro 757.226.116,07, corrispondente al 56% del totale richiesto.

© QS Edizioni - Riproduzione riservata