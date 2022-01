Covid. Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Sicilia verso l’arancione. Ma arrivano primi segnali di raffreddamento curva

QS Edizioni - giovedì 20 gennaio 2022

- La Puglia e la Sardegna dovrebbero lasciare la zona bianca per passare in giallo. La conferma si avrà in ogni caso domani. Per il resto l’incidenza settimanale è data lievemente in crescita sopra i 2000 casi per 100 mila abitanti e l’indice Rt in calo. Timidi segnali di un raffreddamento della curva epidemica.

L’incidenza settimanale dovrebbe di poco superare i 2.000 casi per 100 mila abitanti in lievissimo incremento rispetto ai 1.988 della passata rilevazione così come l’indice Rt è dato in discesa rispetto all’1,56 di sette giorni fa. Per esempio il Lazio ha comunicato che l’indice è in calo a 0,64 e il Veneto in discesa a 1,22.



Timidi segnali dunque che la curva sta iniziando a piegarsi. Ma i ricoveri durante l’ultima settimana sono in ogni caso aumentati e così secondo gli ultimi dati (a meno di soprese dell’ultim’ora con letti di ospedali che vengono tirati fuori dal cilindro) Abruzzo, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Sicilia avrebbero superato le soglie del 20% di occupazione delle terapie intensive e del 30% di area medica e per questo potrebbero da lunedì prossimo passare in zona arancione. La conferma in ogni caso si avrà solo domani col monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Iss.



