Camera. È Ugo Cappellacci (FI) il presidente della Commissione Affari Sociali. Ecco tutti i componenti

È Ugo Cappellacci (FI) il nuovo presidente della Commissione Affari Sociali alla Camera. Come avevamo già anticipato ieri, questo il risultato emerso dopo le votazioni di oggi pomeriggio. Cappellacci, ex presidente della Regione Sardegna, nel corso della precedente legislatura era stato componente della Commissione Esteri. In tema di sanità era stato lui a presentare come primo firmatario il disegno di legge sull'istituzione della figura professionale di autista soccorritore.

I due vicepresidenti di Commissione sono Luciano Ciocchetti (FdI) e Luana Zanella (Avs), mentre i due segretari sono Carlo Maccari (FdI) e Paolo Ciani (PD).

Di seguito l'elenco dei deputati della nuova Commissione Affari Sociali:

- Ciocchetti Luciano (FdI)

- Colosimo Chiara (FdI)

- Schifane Marta (FdI)

- Gava Vannia (Lega)

- Bonetti Elena (IV)

- Di Lauro Carmela (M5S)

- Cappellacci Ugo (FI)

- Ciancitto Francesco Maria Salvatore (FdI)

- Furfaro Marco (PD)

- Panizzut Massimiliano (Lega)

- Brambilla Michela Vittoria (Misto)

- Zanella Luana (Verdi-Sinistra)

- Ciani Paolo (PD)

- Loizzo Simona (Lega)

- Vietri Maria Immacolata (FdI)

- Malavasi Ilenia (PD)

- Tosi Flavio (FI)

- Malone Simonetta (Lega)

- Benigni Stafano (FI)

- Lazzarini Arianna (Lega)

- Sportiello Gilda (M5S)

- Morgante Maddalena (FdI)

- Lancellotta Elisabetta Christiana (FdI)

- Ricciardi Marianna (M5S)

-Quartini Andrea (M5S)

- Mulè Giorgio (FI)

- Rosso Matteo (FdI)

- Girelli Gian Antonio (PD)

- Stumpo Nicola (PD)

Giovanni Rodriquez