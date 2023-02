Consiglio europeo e Milleproroghe nella settimana parlamentare. Rush finale dei partiti per le elezioni regionali

Nella settimana che precede le elezioni regionali in Lazio e Lombardia, le più popolose d’Italia, tutti i partiti sono concentrati nel sostegno ai propri candidati. Ma l’attività parlamentare, seppur limitata, non cesserà del tutto.

A Montecitorio unica convocazione dell’Assemblea è prevista per lunedì 6 febbraio per la conversione del Decreto legge con le disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori. Mercoledì le Commissioni riunite Affari esteri e XIV Politiche Ue della Camera e Politiche Ue del Senato, presso la sala del Mappamondo, svolgono le comunicazioni del Ministro per gli affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in vista del Consiglio europeo straordinario.

Questa sarà anche la settimana del Giorno del Ricordo delle Foibe e dell'Esodo Giuliano-Dalmata che sarà celebrato mercoledì presso l'Aula dei Gruppi parlamentari della Camera con la proiezione del docu-film "Ricordare, portare al cuore" alla presenza, tra gli altri, del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana e del Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Non è convocata l’Aula del Senato ma non saranno del tutto ferme le commissioni. In Commissione Bilancio va avanti l’esame del Decreto Legge Milleproroghe che contiene anche importanti misure per la sanità, come la proroga della ricetta elettronica. In commissione Sanità e Lavoro dovrebbero tenersi le prime audizioni delle principali organizzazioni rappresentative dei lavoratori, di associazioni di categoria, di enti del terzo settore, di ordini professionali e di esperti della materia sul DDL Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane.



G.C.