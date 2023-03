Ok in Stato-Regioni a corsi formazione per i manager del Ssn. Ecco i provvedimenti approvati

Via libera in Stato-Regioni ai provvedimenti sui corsi di formazione per i manager del Ssn previsti dalla missione 6 del Pnrr, e quelli sulla determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature di risonanza magnetica di ultima generazione. Ok anche l’Intesa sul programma quadro per il settore degli investimenti sanitari, ex art. 20 con la regione Abruzzo che vale 388.146.431,09 euro di cui: 300.081.909,30 a carico dello Stato, 83.980.521,79 a carico della Regione e 4.084.000 euro a carico di Enti beneficiari.

Ma vediamo i provvedimenti approvati dalla Conferenza Stato Regioni:

Ok in Stato e Regioni allo schema di decreto del ministro della Salute “Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitari. Sub-investimento: corso di formazione manageriale” che attua quanto previsto nella missione 6, componente 2 sub-investimento 2.2 c del Pnrr e apre le porte ai corsi formativi per 4.500 manager del Ssn. Sul piatto 18 milioni di euro che saranno distribuiti tra le Regioni sulla base del fabbisogno formativo calcolato sul numero complessivo di personale di ogni Ssr.

Semaforo verde anche allo schema di regolamento sulla “Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica con campo di induzione superiore ai 4 tesla”. Apparecchiature di ultima generazione soggette all’autorizzazione, all’installazione e all’uso da parte del Ministero della Salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Istituto superiore di sanità e l'Inail.

Via libera anche all’Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, sull’adozione del “Manuale operativo per la gestione del Sistema di identificazione e registrazione (I&R)” di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, in materia di stabilimenti animali.

Sì anche al Parere sullo schema di decreto interministeriale per i programmi di formazione e le modalità per assicurare una formazione adeguata ai componenti delle squadre speciali di intervento.

Sul tavolo anche la designazione del componente regionale dell’Osservatorio nazionale sullo stato di attuazione dei programmi di adeguamento degli ospedali e sul funzionamento dei meccanismi di controllo a livello regionale e aziendale”: Mattia Altini sostituirà Gandolfo Miserendino dell’Emilia Romagna.

Infine, si è svolta l’Informativa sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente “Regolamento in materia di sospensione delle attività della struttura che esercita attività odontoiatrica, ai sensi dell’articolo 1, comma 156, della legge 4 agosto 2017, n. 124”.