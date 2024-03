Meloni: “Sanità è grande questione. Priorità a liste d’attesa, lavorare per migliorarle”

"La sanità è la grande questione, non è un caso che in legge di Bilancio sia stata una priorità con le poche risorse a disposizione. Siamo riusciti a dare alla sanità il massimo storico" e "con il Pnrr abbiamo liberato altre risorse. La priorità va alle liste d'attese, un tema sentito dei cittadini, con la convinzione di dover lavorare per migliorare una condizione oggettivamente complessa". Così la premier Giorgia Meloni, a Firenze per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la regione Toscana.