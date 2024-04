Concorso straordinario Campania. Dal 17 aprile al 2 maggio l’assegnazione delle sedi

Con riferimento al Concorso Straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche destinate al privato esercizio nella Regione Campania, di cui al D.D. n. 29 del 23.05.2013, si comunica che dal 17 aprile 2024 al 02 maggio 2024 si svolgerà la fase di assegnazione delle sedi farmaceutiche nell’ambito del I interpello (clicca qui).



La procedura di assegnazione si svolgerà sulla piattaforma tecnologica e applicativa unica del Ministero della Salute, che provvederà altresì ad inviare ai candidati interessati una PEC due giorni prima dell’inizio della procedura, contenente le indicazioni relative alle modalità di accettazione della sede assegnata.



I candidati, per esprimere la propria accettazione, dovranno collegarsi alla piattaforma Ministeriale per mezzo delle proprie credenziali di accesso – username e password – ricevute al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il seguente link.