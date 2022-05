Pnrr. Sottoscritto il Contratto di sviluppo col Ministero. Per la Puglia in arrivo 650 milioni per la Missione 6 Salute

Via libera al Contratto Interistituzionale di Sviluppo (CIS) tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia. “La Regione Puglia – dice l’Assessore regionale alla Salute – conferma la tabella di marcia dettata dalla Commissione Europea e dal Governo nell’attuazione del PNRR Missione 6, una Missione che vale 650 milioni di euro per la Regione Puglia. La proposta regionale è stata sottoposta ad un doppio vaglio di verifica formale e sostanziale delle Schede compilate dalle singole Aziende Sanitarie. Ciascuno degli interventi è stato preso in carico da AGENAS e dalla Direzione Generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute, ognuno per gli ambiti di competenza. Tale attività, attuata in stretto raccordo con gli uffici regionali, ha prodotto una programmazione degli interventi coerente con i requisiti PNRR e PNC e ammissibile ai fini del Piano stesso.”