Fondo sanitario 2022. Inizia la battaglia sul riparto con la Campania che chiede nuovi criteri

Si fa sempre più fitta la discussione sul Riparto del Fondo sanitario 2022. Sul piatto ci sono 124 mld di cui 117 dovranno essere suddivisi tra le varie Regioni. Oggi ne hanno discusso le commissioni Salute e Affari finanziari delle Regioni e domani il tema sarà all’ordine del giorno della Conferenza dei presidenti. Ma la questione è parecchio ingarbugliata con la Campania che ha già diffidato il Governo chiedendo una modifica dei criteri. “La Campania viene derubata ogni anno di 220 milioni di euro sul Fondo sanitario nazionale e abbiamo fatto una diffida formale al ministero della Salute”, ha tuonato a più riprese nelle ultime settimane il presidente De Luca.

Ebbene oggi sul tavolo delle commissioni sono piovute due proposte: una a legislazione vigente e una elaborata dalla Regione Liguria. Proposte che però non sono state condivise dalla Campania che attende invece il decreto ministeriale con i nuovi criteri di riparto su cui si sta lavorando a Lungotevere Ripa. Ma le altre Regioni denunciano come attendere il decreto ministeriale rischia di creare incertezze in merito ai bilanci regionali già provati dal Covid (le Regioni sostengono che manchino 4 mld all’appello). Ma è evidente che non è solo una questione di tempo, è chiaro che in questa fase dove i bilanci sono in sofferenza nessuna Regione ha intenzione di cedere un euro. Sta di fatto che è iniziata la partita a scacchi con gli esiti che rischiano di essere imprevedibili

Luciano Fassari