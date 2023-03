Trentino. La provincia integra risorse per oltre 17 milioni

Su proposta dell’assessore alla salute, la Giunta provinciale ha integrato le risorse destinate al servizio sanitario provinciale. La delibera dispone una variazione aggiuntiva che ammonta complessivamente a 17.196.728 milioni di euro. “Un incremento importante - così l’assessore Segnana - che recepisce i contributi dello Stato a favore della nostra provincia. Maggiori risorse destinate alla copertura degli oneri derivanti dall’aumento dei costi energetici, alle prime misure previste dal Panflu-Piano pandemico influenzale, nonché alle prime attività che saranno programmate con successivo provvedimento per l’attuazione dell’investimento PNRR sul potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata”.Nel dettaglio, 14.553.403 euro sono impiegati per far fronte all’aumento deiSeguono risorse per 90.692.000 euro in continuità con l’anno 2021 per le attività di prevenzione per la sicurezza sul lavoro.e 738.799 euro, come prima quota, riservati all’attuazione dell’investimento PNRR per l’assistenza domiciliare integrata.