Tumore al seno. La campagna “Screening Routine” con Roche Italia, Fujifilm Italia e Fitprime

Nata lo scorso anno in risposta al preoccupante calo degli screening mammografici registrato a seguito della pandemia, ‘Screening Routine’ ha dato vita ad una collaborazione pubblico-privato, che si è concretizzata con la donazione da parte di Roche e Fujifilm di mammografi di ultima generazione a una selezione di aziende sanitarie su tutto il territorio nazionale, individuate da Fucina Sanità. È stata promossa anche una campagna di comunicazione che ha diffuso messaggi di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno all’interno di alcuni siti di e-commerce altamente frequentati dal pubblico femminile per gli acquisti legati alla cura di sé.

Durante i lockdown, la chiusura di palestre e centri fitness ha avuto un impatto significativo sulle routine di benessere e si è fatto il possibile per continuare ad allenarsi e fare attività sportiva nonostante le restrizioni.

Con il payoff ‘Wellness made easy’, Fitprime si pone proprio l’obiettivo di stimolare il più possibile le persone a tenersi in forma, offrendo soluzioni flessibili e capaci di adattarsi agli stili di vita e alle esigenze di ciascuno: con oltre 2500 centri sportivi associati su tutto il territorio, una piattaforma di allenamento online che propone corsi live o on demand per allenarsi comodamente da casa e counselling con esperti di nutrizione e psicologi, Fitprime conta una community di oltre 500 mila iscritti.

La campagna ‘Screening Routine’ promuove, grazie alla partnership con Fitprime, l’iniziativa “Noi per prime. Noi per la salute del seno” che prevede un format educational sulla prevenzione trasmesso su Fitprime Smart e delle attività di sensibilizzazione all’interno delle palestre aderenti. La campagna chiama all’azione gli utenti Fitprime e tutti coloro che saranno pronti a cogliere l’invito a diventare protagonisti e sostenitori in prima persona di una nuova cultura della prevenzione del tumore al seno. L’obiettivo è quello di ricordare alle donne che superati i 40 anni è consigliabile un controllo senologico periodico, mentre dai 45-50 anni è importante aderire alla lettera di invito ai programmi organizzati di screening. In presenza di fattori di rischio familiari, la raccomandazione è sempre quella di chiedere consiglio al proprio medico.

“Il progetto ci ha convinti sin da subito e abbiamo desiderato fortemente supportarlo come più potevamo – spiega Laura Carpintieri, Digital Marketing Manager e Co-founder di Fitprime – Ecco perché abbiamo deciso di offrire sia i nostri spazi online che offline (in alcuni centri Partner quali Fit&Go, Curves, Mrs Sporty e IFTO, in tutta Italia) per diffondere al massimo l’iniziativa. Il messaggio è forte e chiaro: prendiamoci cura di noi e di chi amiamo con la prevenzione, solo così possiamo sconfiggere la forma di cancro più frequente nella popolazione femminile”.

A un anno dall’avvio della campagna ‘Screening Routine’, è disponibile l’analisi preliminare degli screening effettuati nelle strutture sanitarie che hanno ricevuto in donazione i mammografi di ultima generazione. I risultati evidenziano un incremento del 30% degli esami mammografici, con 50.674 prestazioni in più rispetto al 2020. Un dato importante, se si tiene conto che il calo segnato dagli screening mammografici nei primi mesi di pandemia è stato del 54% e che questo recupero è riferito quasi esclusivamente all’ultimo trimestre 2021, in cui i mammografi sono stati progressivamente installati e inaugurati.

“L’esperienza della campagna ‘Screening routine’ e i risultati che stiamo ottenendo confermano che la costruzione di partnership innovative tra pubblico e privato è una formula vincente per rispondere ai crescenti bisogni di salute nel nostro Paese e alla complessa sfida della sostenibilità del sistema sanitario, anche al di fuori del contesto pandemico – commenta Maurizio de Cicco, Presidente e AD Roche Italia – Siamo orgogliosi che un nuovo attore come Fitprime abbia scelto di unirsi a Roche e Fujifilm verso un obiettivo comune, di primaria importanza per la tutela della salute femminile: colmare il gap degli screening mammografici e riavvicinare le donne ad un rituale salvavita come quello della prevenzione del tumore al seno.”

“Siamo onorati di accogliere un partner dinamico e innovativo come Fitprime, nel progetto Screening Routine – dichiara Davide Campari, General Manager Fujifilm Italia div. Medical Systems – Dallo scorso anno abbiamo esplorato nuovi canali e linguaggi per connetterci in modo privilegiato con le donne, ottenendo risultati eccellenti. Utilizzare una piattaforma basata sul benessere come quella di Fitprime per perfezionare il contatto con le nostre principali interlocutrici femminili, apre ulteriori opportunità per essere sempre all’avanguardia nella comunicazione. Oltre ad indirizzare chiari messaggi di invito a partecipare ai programmi di screening, produrremo per le utenti Fitprime una serie di contenuti educativi con la collaborazione di alcune tra le massime esperte di salute del seno. Informazione e divertimento sono il mix vincente di questa nuova campagna.”

La campagna ‘Screening Routine’ ha il patrocinio delle società scientifiche AIOM, SIRM e GISMa, delle Associazioni di Pazienti A.N.D.O.S. onlus Nazionale, Europa Donna Italia, F.A.V.O e IncontraDonna Onlus e di altre Associazioni quali AITeRS e Cittadinanzattiva.

Per scoprire di più, sono a disposizione il sito www.screeningroutine.it, che si arricchisce di consigli e informazioni sulla prevenzione e sulla mammografia, e i canali digitali e social di Roche Italia e Fujifilm Italia.