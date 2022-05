Crimine farmaceutico. Un corso di aggiornamento da AIFA e Scuola Superiore della Magistratura

- Vi hanno partecipato circa 90 magistrati. Gli interventi dei relatori sono stati incentrati sia sugli aspetti regolatori più rilevanti relativi ai medicinali per uso umano, che disciplinano la produzione, l’autorizzazione all’immissione in commercio, la distribuzione e l’importazione da Paesi esteri, sia sulle normative che disciplinano categorie specifiche come i medicinali stupefacenti e psicotropi.