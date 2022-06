La chirurgia bariatrica riduce il rischio di sviluppare cancro

- I pazienti obesi che si sottopongono a chirurgia bariatrica hanno il 32% delle possibilità in meno di chi non si sottopone a chirurgia di sviluppare un cancro e il 48% in meno di possibilità di morte correlata a tumore. Questi dati emergono dallo studio SPLENDID, condotto negli Usa su oltre 30 mila pazienti e pubblicato da JAMA.