Quando è bene mettersi la crema solare e proteggersi dal sole? Te lo dice la nuova app gratuita “Sun Smart” messa a punto dall’Oms e da altri enti internazionali

Una nuova app per telefoni cellulari che fornisce informazioni localizzate sui livelli di radiazione ultravioletta (UV) è stata lanciata oggi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dall'Organizzazione meteorologica mondiale, dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e dall'Organizzazione internazionale del lavoro.

L'app SunSmart Global UV, questo il suo nome, fornisce previsioni meteo e UV per cinque giorni in posizioni ricercabili. Evidenzia le fasce orarie in cui è necessaria la protezione solare con l'obiettivo di aiutare le persone in tutto il mondo a sapere quando utilizzare la protezione solare, nel tentativo di ridurre il carico globale del cancro della pelle e dei danni agli occhi legati ai raggi UV.

L' app è disponibile gratuitamente sia nell'App Apple che nei Google Play Store. Fornisce opzioni personalizzate in modo che gli utenti possano intraprendere azioni per proteggere l'esposizione prolungata ed eccessiva ai raggi UV, una delle principali cause di cancro della pelle e altre malattie correlate ai raggi UV.

L'app consente l'inclusione di flussi di dati nazionali e locali e l'adattamento a più lingue: è attualmente disponibile in cinese, inglese, francese, tedesco, russo, olandese e spagnolo.

“Le prove dimostrano che la sovraesposizione ai raggi UV è la principale causa di cancro della pelle. Quindi è fondamentale che le persone sappiano quando e come proteggersi", ha affermato Maria Neira, Direttore dell'OMS, Dipartimento per l'ambiente, i cambiamenti climatici e la salute invitando tutti “a utilizzare l'applicazione per proteggere se stessi e i propri figli e per farne un'abitudine quotidiana".

A livello globale, si stima che nel 2020 siano stati diagnosticati oltre 1,5 milioni di casi di cancro della pelle (melanoma e non melanoma combinati). Nello stesso periodo, più di 120.000 persone in tutto il mondo hanno perso la vita a causa di questa malattia altamente prevenibile.

Uno dei principali fattori che contribuiscono a questi tumori è l'eccesso di radiazioni UV dovute all'assottigliamento dello strato di ozono stratosferico terrestre risultante dal rilascio di alcune sostanze chimiche artificiali.

In base al trattato internazionale noto come Protocollo di Montreal, tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite stanno gradualmente eliminando la produzione e il consumo di tali sostanze secondo un calendario specifico. Come risultato di questi continui sforzi, si prevede che il livello di ozono si riprenderà entro la metà del secolo.

Il cancro della pelle può derivare da una sovraesposizione al sole, quindi, sottolinea l’Oms, è imperativo che tutti rimangano vigili e si assicurino di proteggersi adeguatamente con cappelli e crema solare.

Tutti hanno bisogno di un po' di sole, soprattutto per la produzione di vitamina D che aiuta a prevenire lo sviluppo di malattie ossee come rachitismo, osteomalacia e osteoporosi ma troppo sole, spiega l’Oms, può essere pericoloso e persino mortale e i mesi estivi nascondono un vero pericolo.

L'App UV è stata lanciata in concomitanza con il primo giorno d'estate nell'emisfero settentrionale.

“Questa app combina competenze meteorologiche, ambientali e sanitarie per aiutare a proteggere le persone dal sole sia al lavoro che nel tempo libero. È unico perché utilizza i dati delle stazioni di misurazione meteorologiche e UV a livello nazionale per fornire letture dell'indice UV accurate e specifiche per posizione ", ha affermato il professor Petteri Tallas, segretario generale dell'OMM rimarcando come essa sia “un ottimo esempio di scienza al servizio della società”.

Gran parte delle malattie e dei decessi legati ai raggi UV possono essere evitati attraverso una serie di semplici misure di prevenzione:

Limitare il tempo al sole di mezzogiorno

Cerca l'ombra quando i raggi UV sono più intensi

Indossare indumenti protettivi, cappelli e occhiali da sole

Usa una crema solare ad ampio spettro di protezione solare

Proteggere i bambini da lunghi periodi al sole è particolarmente importante poiché un'eccessiva esposizione al sole durante questi primi anni può aumentare significativamente il rischio di malattie legate ai raggi UV più avanti nella vita.

“Questa app è uno strumento utile per assistere le aziende e i lavoratori nell'identificazione dei lavori pericolosi e nella pianificazione delle misure di sicurezza e salute. La Conferenza internazionale del lavoro ha adottato il 10 giugno una risoluzione che riconosce un ambiente di lavoro sano e sicuro come un nuovo principio fondamentale e diritto al lavoro. È un appello globale per maggiori sforzi per prevenire gli infortuni e le malattie legate al lavoro. Strumenti come SunSmart Global UV sono un piccolo ma utile contributo a questo sforzo", ha affermato Vera Paquete-Perdigão, Direttore del Dipartimento Governance e Tripartismo dell'ILO.

Cos’è l’indice UV e come funziona l’app

L'app si basa sull'indice UV, che descrive il livello di radiazione solare UV sulla superficie terrestre. L'indice UV è riportato su una scala da 1 (o "Basso") a 11 e superiore (o "Estremo"). Maggiore è il valore dell'indice, maggiore è il rischio di danni alla pelle e agli occhi e minore è il tempo necessario affinché si verifichino danni. L'indice UV massimo è a mezzogiorno solare quando il sole è più alto nel cielo.

Si consiglia di adattare le attività all'aperto e di utilizzare la protezione solare quando l'indice UV è 3 o superiore. Il danno dei raggi UV è cumulativo e i raggi UV possono essere dannosi quando le persone sono esposte per lunghi periodi, anche a bassi livelli.

L'app cerca di portare coerenza in tutto il mondo alla segnalazione UV e alla messaggistica di salute pubblica. È stata sviluppata dal Cancer Council Victoria e dall'Agenzia australiana per la protezione dalle radiazioni e la sicurezza nucleare, entrambi centri di collaborazione dell'OMS in Australia, dove un'app simile ha dimostrato una migliore consapevolezza pubblica della protezione UV quando è stata utilizzata per supportare una campagna di salute pubblica sistematica e decennale che promuove comportamento solare.

Il Global Solar UV Index è stato sviluppato congiuntamente dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dall'Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e dalla Confederazione tedesca Ufficio per la protezione dalle radiazioni (Bundesamt für Strahlenschutz, BfS) per informare e avvisare il pubblico in generale del potenziale rischio per la salute associato agli elevati livelli di radiazione solare UV.