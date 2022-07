Farmindustria: Marcello Cattani (Sanofi) è il nuovo presidente

Farmindustria, riunita oggi a Roma in Assemblea, ha eletto all’unanimità Marcello Cattani nuovo Presidente per il biennio 2022-2024. Succede a Massimo Scaccabarozzi, alla guida dell’Associazione dal 2011 al 2022.



Cattani è Presidente e Amministratore Delegato di Sanofi Italia e Malta dal 2020. Nato a Milano 50 anni fa, è sposato, ha due figli e risiede a Parma. È laureato in Scienze Biologiche ad indirizzo biomolecolare con una specializzazione in Chimica e Tecnologia Alimentari presso l’Università di Parma.



In oltre 20 anni ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità a livello nazionale ed internazionale, maturati in diverse aziende biofarmaceutiche leader a livello globale.

Prima di diventare Presidente in Farmindustria è stato delegato per le relazioni industriali e ha anche coordinato i gruppi associativi su prevenzione, malattie rare, lavoro e sostenibilità. È anche componente del Consiglio Generale di Confindustria.

L’Assemblea associativa ha, inoltre, eletto il Comitato di Presidenza composto da cinque Vice-Presidenti:

Lucia Aleotti (A. Menarini)

Alberto Chiesi (Chiesi Farmaceutici)

Luciano Grottola (Ecupharma)

Nicoletta Luppi (MSD Italia)

Lorenzo Wittum (Astrazeneca)

Del Comitato di Presidenza fanno parte anche:

Emma Charles (BMS)

Valentino Confalone (Novartis)

Maurizio de Cicco (Roche)

Francesco De Santis (Italfarmaco)

Massimo Di Martino (Abiogen Pharma)

Pierluigi Petrone (Euromed)

Il neo-Presidente Cattani presenterà il suo programma domani a Roma, nel corso della sessione pubblica dell’Assemblea di Farmindustria “Essere competitivi in Europa. Scenari della farmaceutica”.