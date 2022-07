Giornata mondiale dell’epatite. Oms: “Ancora oggi 1,1 milioni di morti l’anno, nonostante i farmaci e il vaccino”. Confermato obiettivo eradicazione entro il 2030

Domani, 28 luglio, si celebra la Giornata mondiale delle epatiti istituita dall’Oms per aumentare la consapevolezza dell'epatite virale, che causa l'infiammazione del fegato che porta a malattie gravi e cancro al fegato.



Il mondo sta attualmente affrontando un nuovo focolaio di infezioni da epatite acuta inspiegabili che colpiscono i bambini. L'OMS, insieme a scienziati e responsabili politici nei paesi colpiti, sta lavorando per comprendere la causa di questa infezione che non sembra appartenere a nessuno dei 5 tipi noti di virus dell'epatite: A, B, C, D ed E.



Questo nuovo focolaio si concentra su migliaia di infezioni acute di epatite virale che si verificano tra bambini, adolescenti e adulti ogni anno. La maggior parte delle infezioni acute di epatite causano una malattia lieve e persino non vengono rilevate. Ma in alcuni casi, possono portare complicazioni ed essere fatali.



Nel solo 2019, si stima che in tutto il mondo si siano verificati 78.000 decessi a causa di complicanze di infezioni acute da epatite da A a E.



Gli sforzi globali danno la priorità all'eliminazione delle infezioni da epatite B, C e D. A differenza dell'epatite virale acuta, queste 3 infezioni causano epatite cronica che dura per diversi decenni e culmina in oltre 1 milione di decessi all'anno per cirrosi e cancro al fegato.





Questi 3 tipi di infezioni da epatite cronica sono responsabili di oltre il 95% dei decessi per epatite.



Sebbene disponiamo degli strumenti per diagnosticare, trattare e prevenire l'epatite virale cronica, questi servizi sono spesso fuori dalla portata delle comunità e talvolta sono disponibili solo presso ospedali centralizzati/specializzati.



In occasione della Giornata mondiale dell'epatite 2022, l'OMS sta sottolineando la necessità di avvicinare la cura dell'epatite alle strutture e alle comunità sanitarie primarie in modo che le persone abbiano un migliore accesso alle cure e alle cure, indipendentemente dal tipo di epatite che possono avere.



L'OMS mira a raggiungere l'eliminazione dell'epatite entro il 2030. Per arrivarci, l'OMS invita i paesi a raggiungere obiettivi specifici: