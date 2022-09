Covid: modello computerizzato predice gravità di nuove varianti

- Un team di ricercatori del Drexel’s College of Engineering di Philadelphia ha realizzato un modello computerizzato in grado di individuare la gravità delle nuove varianti di Covid Per mettere a punto questo modello è stato impiegato un algoritmo utilizzato nell’analisi dei dati di vendita dalle grandi aziende, opportunamente “informato” con i dati di GISAID, il più grande database genetico di persone infettate dal coronavirus.