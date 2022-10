Angina pectoris cronica. Aifa introduce un piano terapeutico specialistico per il medicinale Ranexa

Nel corso della procedura di rinegoziazione delle condizioni di rimborsabilità e prezzo del medicinale ranolazina (Ranexa®), la Commissione Tecnico Scientifica (CTS) dell’AIFA ha modificato le condizioni di prescrivibilità del farmaco. Lo rende noto l’Aifa.

In particolare, al fine di promuovere l’appropriatezza prescrittiva, è stato introdotto un piano terapeutico (PT) da compilarsi a cura del medico ospedaliero o dello specialista cardiologo o geriatra o internista che operino nelle strutture del SSN.

Ranolazina è prescrivibile a carico del SSN come terapia aggiuntiva per il trattamento sintomatico di pazienti con angina pectoris cronica stabile non adeguatamente controllati o intolleranti alla terapia antianginosa massimale.

Il piano terapeutico aiuterà a effettuare la prescrizione in coerenza con quanto previsto dall’indicazione, sia attraverso una verifica delle terapie farmacologiche ricevute in precedenza che ricordando al medico prescrittore i dosaggi corretti del farmaco.

Per i pazienti che iniziano la terapia con ranolazina, il piano terapeutico dovrà essere redatto già dal giorno successivo alla pubblicazione della determinazione AIFA in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 24 ottobre 2022), mentre per garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento, la redazione del piano terapeutico da parte dello specialista potrà avvenire entro un periodo massimo di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Contemporaneamente all'introduzione del piano terapeutico il farmaco è stato escluso dalla lista del PHT.