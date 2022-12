La pronazione migliora aerazione e funzione polmonare nei neonati affetti da diverse malattie respiratorie critiche. Lo studio dell’Università Paris Saclay

Mentre la pronazione (cioè il posizionamento prono) migliora l'ossigenazione negli adulti con sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS), fino ad oggi non c'erano studi in letteratura sugli effetti di questo metodo nei neonati con Ards o altri tipi di insufficienza respiratoria. Il team del Dipartimento di Pediatria e Rianimazione Neonatale dell'Ospedale Antoine-Béclère AP-HP, dell'Università di Parigi-Saclay e dell'Inserm, coordinato Daniele de Luca, ha studiato gli effetti respiratori ed emodinamici della pronazione per 6 ore in neonati convalescenti.

I risultati di questo lavoro sono stati pubblicati il 22 dicembre 2022 sulla rivista EClinical Medicine. Il team di ricerca ha studiato gli effetti della pronazione su tre tipi comuni di insufficienza respiratoria neonatale. 161 neonati ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Antoine-Béclère AP-HP sono stati inclusi tra il 1° maggio 2019 e il 31 maggio 2021. Erano affetti da tre patologie respiratorie molto comuni in terapia intensiva neonatale (malattia delle membrane ialine, sindrome da distress respiratorio acuto e displasia broncopolmonare progressiva); sono stati esclusi altri disturbi polmonari, malformazioni o disturbi emodinamici. I pazienti sono stati avviati in posizione prona o supina e poi spostati in posizione alternativa ogni 6 ore.

Il 100% dei pazienti con tutte e tre le forme di insufficienza respiratoria ha avuto benefici significativi in termini di ossigenazione, rimozione di CO2 e ventilazione polmonare senza effetti collaterali significativi. Gli effetti maggiori si riscontrano nei bambini con displasia broncopolmonare progressiva

La pronazione ogni 6 ore può essere utilizzata per migliorare gli scambi gassosi e la ventilazione polmonare nei neonati con insufficienza respiratoria gestiti in terapia intensiva.