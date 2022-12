Manovra. Fifo: “Superare il payback sui dispositivi medici o sarà catastrofe sanitaria”

“Il Governo non affronta il tema del payback in manovra e mette a rischio il Sistema Sanitario Nazionale”. A dirlo, in una nota, è la Fifo Sanità (Federazione italiana fornitori ospedalieri aderente a Confcommercio Imprese per l’Italia), che ribadisce “il rischio concreto di un’imminente mancanza di dispositivi medici negli ospedali”, parlando addirittura di possibile “catastrofe sanitaria”, e lancia l’allarme per l’intera tenuta del settore.entro il 15 gennaio, comportando il conseguente fallimento di centinaia di Pmi che distribuiscono a tutti gli ospedali d’Italia dispositivi salvavita e altro materiale per il corretto svolgimento delle attività chirurgiche”.dichiarapresidente di Fifo Sanità - per quello che potrà accadere se la norma non sarà superata. Stiamo parlando di una certezza, non una possibilità. Mancheranno dispositivi medici come strumenti chirurgici e diagnostici. Chiediamo al Governo, che in queste ore sta lavorando alla manovra, di superare la norma o almeno garantirne la sospensione”.- prosegue Riem - per tutelare il futuro prossimo delle Pmi che rappresentiamo, e soprattutto la tenuta dell’intero Sistema Sanitario Nazionale. Il Governo ci dia ascolto per evitare un pericolo concreto ed incombente per la salute dei cittadini. Di fronte a questo rischio, la politica non può girarsi dall’altra parte”.