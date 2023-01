Medtronic Italia, Paola Pirotta è la nuova AD. A Michele Perrino un incarico internazionale

- Dopo essere stato per sei anni Presidente e Amministratore Delegato in Italia, Michele Perrino assume l’incarico di Vice President Western Europe di Enterprise Accounts & Services e rimane Presidente del CdA di Medtronic Italia. La poltrona di Amministratrice Delegata sarà ora occupata da Paola Pirotta, già Senior Financial Director di Medtronic Italia. Pirotta gestirà il nuovo incarico con quello di Sr Finance Director Italia, Iberia, Francia.