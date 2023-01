Cervello. Nuovi atlanti tracciano lo sviluppo post natale

- Un gruppo di scienziati dell’University of North Carolina Health Care ha messo a punto una serie di atlanti che, a partire dalle due settimane di età ai due anni, registrano lo sviluppo cerebrale mese per mese. Questi strumenti – secondo gli autori – potranno essere utilizzati dai medici per individuare precocemente eventuali sintomi di sviluppo anomalo, che si traducono in disturbi di deficit di attenzione/iperattività (ADHD), dislessia e paralisi cerebrale infantile.