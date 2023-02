Asma. Con i veicoli elettrici meno visite al pronto soccorso

Laddove sono diffuse le auto elettriche o i veicoli leggeri a emissioni zero (ZEV) diminuiscono le viste al pronto soccorso per problemi correlati all’asma. E’ quanto emerge da uno studio, il primo condotto su dati real world, curato da un team di ricercatori della Keck School of Medicine, in California, e pubblicato da Science of the Total Environment.Il team ha confrontato i dati sulle immatricolazioni in California di auto ZEV, i livelli di inquinamento dell’aria e gli ingressi al pronto soccorso correlati ad asma tra il 2013 e il 2019. Man mano che aumentava la presenza di veicoli ZEV in determinate zone, si riducevano i livelli di inquinamento ambientale e i ricoveri correlati all’asma.A livello di zona geografica analizzata, in particolare, per ogni 20 veicoli ZEV per mille persone il team ha registrato un calo del 3,2% nei tassi di ingressi al pronto soccorso per asma e una piccola riduzione dei livelli di NO2. Tra il 2013 e il 2019, secondo lo studio, le ZEV sono aumentate dall’1,4% al 14,6% ogni mille persone.