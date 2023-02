Declino cognitivo. Molti gli aspetti ancora sconosciuti

- Uno studio di un team di ricercatori della Ohio State University rimette in discussione l’incidenza di fattori che si credevano importanti nel processo di declino cognitivo, come per esempio status socioeconomico e la scelta di stili di vita salutari, che impatterebbero solo per il 5%. Il livello di istruzione, invece, rimane un importante fattore predittivo del funzionamento cognitivo