Fertilità maschile. Chi fa lavori pesanti ha più spermatozoi

Sollevare pesi per lavoro è un’attività di cui beneficia anche la fertilità maschile. È la conclusione cui è arrivata una ricerca condotta da un gruppo del Brigham and Women’s Hospital, negli Stati Uniti, i cui risultati sono stati pubblicati da Human Reproduction.L’infertilità è una patologia in aumento ed è causata da una serie di fattori complessi. Circa il 40% dei casi di infertilità è di origine maschile, e riguarda soprattutto la conta spermatica e la qualità del seme.Il team del Brigham and Women’s Hospital si è focalizzato sui dati raccolti nell’ambito dello studio EARTH, che ha prelevato campioni e analizzato dati relativi a più di 1.500 uomini e donne pazienti di centri per la fertilità. Da questo studio i ricercatori hanno estrapolato i dati relativi a 377uomini.Dai risultati è emerso che gli uomini che riferivano di sollevare spesso oggetti pesanti per lavoro avevano una concentrazione di sperma più alta del 46% e una conta spermatica totale più elevata del 44%, rispetto a coloro che svolgevano meno attività fisica pesante per lavoro. Inoltre, gli uomini che sollevavano pesi avevano più elevati livelli di testosterone.Human Reproduction 2023