Ricomparsa dell'influenza aviaria in Cambogia. L’allarme dell’Oms. In Europa il rischio per ora è basso

Le autorità cambogiane hanno segnalato due casi di influenza aviaria, tra cui una bambina di 11 anni che è morta a causa del virus. A certificarlo la scorsa domenica è stata l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite.

Questi sono i primi casi di influenza aviaria, nota come H5N1, segnalati in Cambogia dal 2014, ha dichiarato l'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). L'infezione, che colpisce soprattutto gli animali, ha un tasso di mortalità del 50% negli esseri umani. "La situazione globale dell'H5N1 è preoccupante, data l'ampia diffusione del virus negli uccelli in tutto il mondo - ha dichiarato Sylvie Briand, direttore per la preparazione e la prevenzione delle epidemie e delle pandemie dell'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite -. Siamo in stretta comunicazione con le autorità cambogiane per capire meglio l'epidemia".

Previsti altri casi

Poiché il virus continua a essere rilevato nelle popolazioni di pollame, si prevedono ulteriori casi di trasmissione all'uomo, ha dichiarato l'Oms. Quasi tutti i casi di infezione da H5N1 nelle persone sono stati associati al contatto ravvicinato con uccelli infetti vivi o morti o con ambienti contaminati. "L'Oms prende sul serio il rischio rappresentato da questo virus ed esorta a una maggiore vigilanza in tutti i Paesi", ha l'organizzazione mondiale della sanità.



Dal 2003 al 25 febbraio 2023, sono stati segnalati in tutto il mondo 873 casi umani di H5N1 e 458 decessi in 21 Paesi. Tuttavia, sulla base delle informazioni attuali, l'Oms consiglia di non applicare alcuna restrizione ai viaggi o al commercio. Ad oggi, le prove dimostrano che il virus non infetta facilmente gli esseri umani e la trasmissione da persona a persona sembra essere inusuale.

Avviate le indagini

In Cambogia, nella provincia di Prey Veng, dove è stato segnalato il caso, è già in corso un'indagine congiunta sulla salute animale e umana. L'obiettivo è identificare la fonte e la modalità di trasmissione. Nel frattempo, una risposta governativa di alto livello sta lavorando per contenere qualsiasi ulteriore diffusione del virus e un'indagine sul focolaio è volta a determinare l'esposizione al virus dei due casi segnalati, ha spiegato l'Oms.



Le autorità sanitarie cambogiane hanno notificato all'Oms giovedì il primo caso e decesso. Una bambina aveva contratto l'influenza aviaria ed era morta mercoledì. Venerdì hanno segnalato il secondo caso, notando che uno dei membri della famiglia della ragazza era risultato positivo al virus ma asintomatico.

Sistema di risposta globale

Attraverso il suo Sistema globale di sorveglianza e risposta all'influenza, l'agenzia sanitaria delle Nazioni Unite monitora l'evoluzione del virus e conduce valutazioni del rischio. Ai fini della preparazione alle pandemie, l'Oms può anche raccomandare lo sviluppo di nuovi virus candidati al vaccino.



L'agenzia ha sottolineato l'importanza della sorveglianza globale per rilevare e monitorare i cambiamenti virologici, epidemiologici e clinici associati ai virus emergenti o circolanti che possono avere un impatto sulla salute umana o animale.



Attualmente non esiste un vaccino ampiamente disponibile per proteggere dall'influenza aviaria nell'uomo. L'Oms raccomanda a tutte le persone che lavorano a contatto con pollame o volatili di sottoporsi alla vaccinazione contro l'influenza stagionale per ridurre i rischi potenziali.



Focolai passati

Quasi dieci anni fa, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) aveva lanciato un allarme urgente per un focolaio nel sud-est asiatico di un ceppo di influenza aviaria chiamato H5N6.



Nel 2015, la Fao ha nuovamente lanciato l'allarme su un pericoloso focolaio del ceppo altamente virulento H5N1, che si era diffuso in cinque Paesi dell'Africa occidentale nel giro di sei mesi. L'agenzia aveva lanciato un appello per 20 milioni di dollari in fondi d'emergenza "per fermare l'epidemia" prima che colpisse gli esseri umani.



All'epoca, la Fao aveva dichiarato che il ceppo H5N1 aveva causato la morte di decine di milioni di capi di pollame e perdite per decine di miliardi di dollari. Da allora, l'agenzia ha lavorato per migliorare i sistemi veterinari e le capacità dei laboratori locali. Nel 2018, la Fao aveva formato 4.700 veterinari, che hanno lavorato per proteggere gli animali da allevamento dai virus letali in 25 Paesi in Africa, Asia e Medio Oriente.



In Cambogia, un'epidemia di H5N1 del 2003 aveva colpito per la prima volta gli uccelli selvatici. Da allora, e fino al 2014, nel Paese sono stati segnalati sporadicamente casi umani dovuti alla trasmissione dal pollame all'uomo. Al 25 febbraio, la Cambogia ha riportato un totale di 58 casi di infezione umana da virus H5N1 dal 2003, compresi 38 decessi.

Europa

L'Ecdc ha oggi dichiarato che, nel complesso, "il rischio di trasmissione dell'influenza zoonotica alla popolazione generale nei Paesi dell'UE/SEE è considerato basso. Il rischio per i gruppi professionalmente esposti, come gli abbattitori, è stato valutato da basso a medio.



Il contatto diretto con volatili infetti o con un ambiente contaminato è la fonte più probabile di infezione. Per ridurre al minimo il rischio di infezione, si raccomanda l'uso di dispositivi di protezione individuale per le persone esposte agli uccelli morti o ai loro escrementi. I recenti casi gravi verificatisi in Asia e in Sud America in persone esposte a pollame da cortile malato e morto infetto sottolineano il rischio associato al contatto non protetto con volatili infetti".