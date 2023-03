La memoria, una questione di sincronizzazione

- La memoria fa “leva” su una serie di neuroni multipli assemblati, che risiedono nelle regioni chiave del cervello. In particolare, per far funzionare bene la memoria a breve termine, è necessario che i neuroni dell’ippocampo e della corteccia prefrontale siano sincronizzati. La perdita della sincronizzazione coincide con la perdita della memoria. E’ quanto ha osservato uno studio condotto dall’Università di Bristol, nel Regno Unito.