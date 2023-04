L'Ema pubblica le raccomandazioni sui ceppi di virus influenzali da includere nei vaccini per la stagione 2023/2024

Pubblicate dall'Agenzia europea dei medicinali (Ema) le raccomandazioni sui ceppi di virus influenzali che i produttori di vaccini dovrebbero includere nei vaccini destinati alla prossima stagione. Ogni anno, infatti, il gruppo di lavoro sull'influenza dell'Ema emette raccomandazioni valide per l'Unione europea per la composizione dei vaccini contro l'influenza stagionale, sulla base delle osservazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. Le raccomandazioni per la stagione influenzale 2023-2024 sono state approvate dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Ema nella riunione del mese di marzo 2023.



I virus dell'influenza cambiano e si evolvono continuamente. La sostituzione periodica dei ceppi virali contenuti nei vaccini antinfluenzali è quindi necessaria per mantenere questi prodotti efficaci, anno dopo anno. L'Agenzia raccomanda che i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio presentino le domande per modificare la composizione dei vaccini contro l'influenza stagionale autorizzati a livello centrale entro il 12 giugno 2023.

accini quadrivalenti ottenuti da uova o vivi attenuati per la stagione 2023-2024 dovrebbero includere questi tre ceppi virali:

A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09-like virus;

an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus;

a B/Austria/1359417/2021 (lineaggio B/Victoria)-like virus.

I produttori di vaccini quadrivalenti a base cellulare, sempre per la stagione 2023-2024 dovrebbero includere questi tre ceppi virali:

an A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09-like virus;

an A/Darwin/6/2021 (H3N2)-like virus;

a B/Austria/1359417/2021 (lineaggio B/Victoria)-like virus

Per i produttori di vaccini che prevedono l'uso di un solo virus vaccinale della linea B in vaccini trivalenti, è considerato appropriato il virus B/Austria/1359417/2021 (lineaggio B/Victoria).

n virus del lineaggio B/Yamagata non è pertanto raccomandato per essere incluso nei vaccini trivalenti.

Queste raccomandazioni si applicano alla produzione di vaccini influenzali sia inattivati che vivi attenuati.





Secondo l'ente regolatorio, le aziende produttrici di v