Gravidanza: diete ricche di frutta e verdura riducono il rischio di aborto spontaneo

Analizzando 20 studi di letteratura scientifica sulle abitudini alimentari delle donne subito prima e subito dopo il concepimento, un team dell’Università di Birmingham, nel Regno Unito, ha osservato che una dieta ricca di frutta, verdura, pesce, prodotti caseari, uova e cereali riduce il rischio di aborto. I risultati dell’indagine sono stati pubblicati da Fertility and Sterility.Gli alimenti benefici sono cibi che rientrano in diete ben bilanciate, come notano gli stessi autori. In particolare, l’analisi dell’Università di Birmingham ha evidenziato come, rispetto a un basso consumo, elevate assunzioni di frutta e verdura siano associate rispettivamente al 61% e al 41% di riduzione del rischio di aborto spontaneo.Inoltre, il consumo di prodotti caseari è associato a una riduzione del rischio del 37%, mentre i cereali contribuiscono per il 33% a evitare l’aborto. Infine, chi consuma pesce, frutti di mare e uova ha il 19% di possibilità in meno di abortire.