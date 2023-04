Farmaci. Nel 2022 la spesa a carico del Ssn sfonda i 20 mld, quasi 1 miliardo in più rispetto al 2021

Nel 2022, a livello nazionale, la spesa complessiva per i farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale si è attestata a 20.504,6 milioni di euro, contro i 19.465,7 mln del 2021. Circa un miliardo in più di anno in anno, secondo quanto emerge dai dati (provvisori per il 2022) diffusi dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

Nel rapporto ‘Monitoraggio della Spesa Farmaceutica Nazionale e Regionale Gennaio-Dicembre 2022’ si legge che la spesa farmaceutica convenzionata netta a carico del SSN calcolata al netto degli sconti, della compartecipazione totale (ticket regionali e compartecipazione al prezzo di riferimento) e del payback 1,83% versato alle Regioni dalle aziende farmaceutiche, si è attestata a 7.675,2 mln di euro (era di 7.583,3 nel 2021, vedi il report 2021).

Nel documento viene poi riportato il valore della spesa per acquisti diretti al netto dei gas medicinali: 12.248,8 mln di euro nel 2022 contro gli 11.318 mln di euro del 2021.

I consumi, espressi in numero di ricette (564,1 milioni di ricette), mostrano un lieve aumento (+2,1%) rispetto al 2021; anche l’incidenza del ticket totale mostra lieve un aumento (+1,4%). Nello specifico è stabile la quota di spesa dei cittadini per avere il branded mentre sale del 4,7% la spesa sostenuta per i ticket fissi sulle ricette.

Per quanto concerne le dosi giornaliere dispensate, rimangono stabili rispetto allo stesso periodo del 2021 (+0,4%, pari a 105,7 milioni). La spesa per acquisti diretti per gas medicinali è pari a 9,5 mln di euro.

Infine, per medicinali innovativi non oncologici la spesa stimata per le sole indicazioni innovative per il periodo gennaio-dicembre 2022 al netto dei payback è pari a 366 milioni di euro (213,7 milioni nel 2021); per medicinali innovativi oncologici la spesa stimata per le sole indicazioni innovative per il periodo gennaio-dicembre 2022 al netto dei payback è pari a 529,4 milioni di euro (499,6 milioni nel 2021).