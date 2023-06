Adhd. Aifa: “Interruzione definitiva commercializzazione Stattera”

L’azienda farmaceutica Ely Lilly Italia S.p.A., in accordo con l’Aifa, ha diffuso una nota informativa importante che annuncia l’interruzione definitiva della commercializzazione, a partire dal 30 settembre 2023, del farmaco Strattera (atomoxetina) capsule rigide.

Il documento segnala che l’interruzione della commercializzazione del medicinale è dovuta a limiti di fornitura e non a problemi di sicurezza o di efficacia. Dopo la scadenza dei lotti di Strattera capsule rigide attualmente in commercio, non saranno disponibili nuovi lotti.

La nota, inoltre, contiene alcune raccomandazioni dirette ad assicurare un’interruzione sicura del trattamento con Strattera capsule rigide e, se necessario, per passare a una terapia alternativa:

• i pazienti devono consultare i propri medici prescrittori e non interrompere l'assunzione di Strattera capsule rigide senza consultare il proprio medico;

• si consiglia ai medici prescrittori di non emettere prescrizioni nuove o ripetute di Strattera capsule rigide;

• si consiglia ai medici prescrittori di rivalutare i pazienti attualmente in trattamento e di passare a un trattamento alternativo adeguato;

• si consiglia ai farmacisti di indirizzare i pazienti al proprio medico o altro medico prescrittore per un consiglio sulla terapia;

• informazioni sull’interruzione del trattamento con Strattera capsule rigide sono riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e nel Foglietto Illustrativo, consultabili al seguente link.

Tutti gli operatori sanitari sono tenuti a segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione all’indirizzo, gli eventi avversi possono essere segnalati contattando Eli Lilly Italia S.p.A.