Donne con obesità e anziane metabolizzano l’alcol più rapidamente

Le donne con obesità e quelle più anziane eliminano l’alcol dall’organismo il 52% più velocemente delle donne normopeso e più giovani. A suggerirlo è una ricerca pubblicata da Alcohol: Clinical and Experimental Research e condotta da un team guidato da Yanina Pepino, dell’Università dell’Illinois di Urbana-Champaign.



I ricercatori hanno condotto un’analisi secondaria dei dati raccolti da due studi realizzati presso due università americane, che hanno stimato la velocità con cui l’alcool viene metabolizzato dall’organismo.



Il campione includeva 143 donne di età tra 21 e 64 anni e rappresentava un’ampia gamma di indici di massa corporea. In un sottogruppo di 102 donne il team ha misurato le percentuali di tessuto magro e grasso e calcolato gli indici di massa corporea.



Sulla base del BMI, il campione è stato diviso in tre gruppi: BMI normopeso (compreso tra 18,5 e 24,9); donne in sovrappeso, con BMI tra 25 e 29,9 e donne con obesità, con BMI oltre 30. Come previsto, le donne con un BMI più elevato avevano più massa grassa, ma anche più massa magra. Il gruppo con obesità, in particolare, aveva 52,3 chili di massa magra rispetto a 47,5 chili del gruppo normopeso.



Attraverso una tecnica di infusione endovenosa di alcool controllata al computer e un etilometro per raccogliere campioni di respiro, i ricercatori hanno scoperto che avere una massa corporea magra più elevata si associava a un tasso di eliminazione dell’alcool più rapido, soprattutto nelle donne più anziane, con performance che andavano da sei grammi l’ora per il gruppo normopeso a sette grammi l’ora per le donne in sovrappeso e a nove per quelle con obesità. “Riteniamo che l’associazione tra massa corporea magra del partecipanti e il tasso di eliminazione dell’alcol sia dovuto all’associazione tra massa corporea magra e tessuto epatico magro, la parte del fegato responsabile del metabolismo dell’alcool”, conclude Pepino.

Fonte: Alcohol: Clinical and Experimental Research 2023