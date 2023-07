I paesi della regione europea dell’Oms adottano la Dichiarazione di Budapest. In campo misure per migliorare l’ambiente e la salute

I paesi della regione europea dell'Oms, riuniti per la settima Conferenza ministeriale sull'ambiente e la salute (7MCEH) in Ungheria, hanno adottato la Dichiarazione di Budapest, che dà priorità all'azione urgente e ad ampio raggio sulle sfide sanitarie legate ai cambiamenti climatici, all'inquinamento ambientale, alla perdita di biodiversità e al degrado del suolo, insieme e nel contesto della ripresa dal Covid. Per rafforzare le capacità dei paesi di rispettare gli impegni assunti nell'ambito della Dichiarazione, si concentra anche sul rafforzamento della governance, sull'investimento nelle risorse umane e sull'avanzamento delle conoscenze e degli strumenti per l'azione."Siamo vicini al punto di rottura con la crisi climatica e il suo impatto devastante sulla salute e sul benessere nella nostra regione e a livello globale – esacerbato da altre molteplici emergenze sanitarie sovrapposte. Ma con il lavoro di squadra, la competenza e la volontà politica, abbiamo una solida possibilità – attraverso la Dichiarazione di Budapest e gli impegni che contiene – di affrontare questa minaccia esistenziale. Dobbiamo camminare, anzi correre, insieme sulla strada da percorrere – un viaggio che sarà tutt'altro che facile, ma che avremmo dovuto intraprendere molto tempo fa", ha dichiarato, direttore regionale dell'Oms per l'Europa.Nella dichiarazione, i paesi convengono di accelerare la transizione verso società resilienti, sane, eque e sostenibili, integrando le lezioni apprese dalla pandemia di Covid. Si cerca di intensificare gli sforzi per prevenire, preparare, rilevare e rispondere alle emergenze, proteggendo le popolazioni particolarmente vulnerabili. Queste azioni mirano a migliorare la resilienza e la capacità dei sistemi sanitari di resistere e rispondere a catastrofi e crisi. Inoltre, aumenteranno gli sforzi per affrontare i determinanti ambientali delle malattie.I paesi utilizzeranno la "Tabella di marcia per persone più sane, un pianeta prospero e un futuro sostenibile 2023-2030", che fa parte di questa dichiarazione, per accelerare le transizioni necessarie per realizzare comunità sostenibili. Questa tabella di marcia offre una serie di azioni che gli Stati membri possono attuare per ridurre le conseguenze sulla salute poste dai cambiamenti climatici, dall'inquinamento ambientale e dalla perdita di biodiversità. Propone inoltre misure per rafforzare la governance, le risorse umane, i finanziamenti e le conoscenze per la salute e l'ambiente. La tabella di marcia spiega perché è necessaria un'azione urgente in un particolare settore, offre un elenco di impegni che i paesi possono prendere in considerazione e suggerisce misure per raggiungerli.La Dichiarazione offre inoltre ai paesi la possibilità di avviare partenariati europei per l'ambiente e la salute (Ehp), un nuovo meccanismo all'interno dell'Ehp, per contribuire ad accelerare l'attuazione della visione e degli impegni assunti alla Conferenza ministeriale. I partenariati riuniscono paesi e partner con un interesse comune in un'area tematica specifica per lavorare insieme su progetti comuni, attività di sviluppo delle capacità, formazione e workshop, fornitura di assistenza tecnica, collaborazione nell'innovazione e nella ricerca e diffusione delle pertinenti linee guida dell'Oms.Non da ultimo, la Dichiarazione di Budapest incorpora le voci e le preoccupazioni dei giovani, che erano fortemente rappresentati al 7MCEH, in cima all'agenda, e il cui piano per l'azione per il clima e la salute è stato piegato nelle deliberazioni più ampie."Non è esagerato dire che la Dichiarazione di Budapest e i passi che stabilisce sono un risultato storico; uno che non arriva un momento troppo presto - ha detto Kluge -. Dobbiamo assicurarci ora di mantenere lo slancio che esce dal 7MCEH, ritenerci responsabili e mantenere le promesse fatte ai giovani della nostra regione nei mesi e negli anni a venire".