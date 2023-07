Ansia e stress. Metanalisi degli studi promuove la Mindfulness

Gli adulti che partecipano volontariamente a corsi di mindfulness hanno meno probabilità di andare incontro a sintomi di ansia e depressione per almeno sei mesi dopo aver completato il programma, rispetto agli adulti che non prendono parte a questi corsi. È quanto emerge da un’analisi che ha raccolto dati da 13 studi, guidata da ricercatori dell’Università di Cambridge coordinati da Julieta Galante.La mindfulness è quella pratica che spinge ad avere consapevolezza di sé nel momento presente. I corsi di mindfulness sono sviluppati per ridurre lo stress, migliorare il benessere e la “resilienza” mentale ed emotiva. Generalmente sono svolti in gruppi guidati da insegnanti che promuovono la riflessione e la condivisione in più sessioni di una o due ore.I ricercatori hanno preso in considerazione dati relativi a 2.371 adulti che avevano partecipato a programmi di mindfulness per otto settimane, con una sessione che durava da una a due ore e mezza a settimana, per confrontarli con quello di chi non si era sottoposto a questi programmi.Lo studio ha evidenziato che i programmi di mindfulness portavano a una riduzione da piccola a moderata del disagio psicologico degli adulti, con il 13% in più dei partecipanti che aveva un beneficio rispetto a chi non partecipava ai programmi di mindfulness, indipendentemente da fattori quali età, sesso, livello di istruzione e predisposizione alla consapevolezza.