Anziani. Con tremila passi in più al giorno si riduce la pressione

Aggiungere circa tremila passi al giorno, per arrivare a quota settemila, può contribuire a ridurre in modo significativo l’ipertensione nella popolazione anziana. È quanto ha evidenziato uno studio coordinato da Elizabeth Lefferts, della Iowa State University (USA) e pubblicato dal Journal of Cardiovascular Development and Disease.Lo studio ha cercato di capire se gli anziani con ipertensione potessero beneficiare di un aumento della quota dei passi della camminata giornaliera. La ricerca si è focalizzata su persone di età compresa tra i 68 e i 78 anni che prima dello studio camminavano, in media, per quattromila passi al giorno. I ricercatori hanno inviato ai partecipanti un kit con contapassi, misuratori di pressione e diari per registrare la passeggiata quotidiana, invitandoli a raggiungere i settemila passi quotidiani raccomandati dall’American College of Sport Medicine.Dall’analisi è emerso che, dopo l’intervento, la pressione sistolica e quella diastolica diminuivano, rispettivamente, di sette e quattro punti. Gli autori rilevano che una diminuzione simile in altri studi è stata quantificata in una riduzione del rischio relativo di mortalità dell11%, per tutte le cause, del 16%, per la mortalità cardiovascolare, del 18% del rischio di malattie cardiache del 36% del rischio di ictus.