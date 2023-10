Una nuova minaccia per l’ambiente e l’uomo: arrivano i Pfas “ultracorti“

- Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (Pfas) sono onnipresenti in tutto l'ambiente e prove crescenti ne dimostrano gli effetti deleteri. Queste sostanze stanno per essere gradualmente sostituite da composti fluorurati a catena più corta (con meno di otto atomi di carbonio). Uno studio condotto in Cina riporta che i livelli die Pfas “a catena corta” in molti campioni ambientali e umani sono simili o superiori a quelli dei PFAS “tradizionali”.