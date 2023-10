Covid. Prevalente e in leggero aumento la variante Eris. La flash survey dell’Iss

In accordo con quanto descritto su scala globale, EG.5 (Eris, variante d’interesse secondo gli organismi internazionali) risulta prevalente e in leggero aumento (51,0% vs. 44,7% della precedente indagine). Si osserva una diminuzione nei valori di prevalenza per XBB.1.16 (Arturo, 8.6% vs. 12,8% della precedente indagine), XBB.1.9 (9,5% vs. 13,2% della precedente indagine) e per XBB.2.3 (6,3% vs. 10,0% della precedente indagine).



Contestualmente, si continua ad osservare la circolazione di discendenti di BA.2.75 (Centaurus), ed in particolare della variante sotto monitoraggio DV.7 (4,1%), globalmente in crescita.

Questi i risultati dell'ultima flash survey dell'Iss, che ha visto la partecipazione di tutte le Regioni e di un elevato numero di laboratori distribuiti nelle diverse aree del Paese. Questa valutazione ha preso in considerazione i campioni notificati dal 16 al 22 ottobre 2023.



La prevalenza di BA.2.86(Pirola) risulta in aumento (1,3% vs. 0,2% della precedente indagine), come descritto a livello europeo, con un range Regionale/PA compreso tra lo 0% ed il 6,3%. BA.2.86 viene monitorata per la presenza di numerose mutazioni nella proteina spike che la distinguono dal lignaggio parentale BA.2 e dai lignaggi attualmente circolanti, non sembra attualmente essere associata ad una maggiore gravità della malattia.



"Nell’attuale scenario è necessario continuare a monitorare con grande attenzione, in coerenza con le raccomandazioni nazionali ed internazionali e con le indicazioni ministeriali, la diffusione delle varianti virali, e in particolare di quelle a maggiore trasmissibilità e/o con mutazioni correlate a potenziale evasione della risposta immunitaria", scrive l'Iss.