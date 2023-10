Campania e Farmindustria firmano Protocollo d’intesa per migliorare appropriatezza e aderenza cure e uniformità di accesso alle terapie in tutta la Regione

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, hanno sottoscritto a Napoli - presso il Palazzo della Regione Campania - un Protocollo d’Intesa per promuovere la collaborazione e raggiungere insieme diversi obiettivi. Come, per esempio, il miglioramento dell’appropriatezza e dell’aderenza alle cure; l’uniformità di accesso alle terapie in tutta la Regione; il rafforzamento della partnership pubblico-privato per incrementare l’attrattività degli investimenti in Regione; la velocizzazione dell’avvio di studi clinici; la formazione dei giovani per favorire l’occupazione; la formazione di operatori sanitari e associazioni per promuovere la prossimità delle cure. Il tutto appare in un post ufficiale su Instagram di Farmindustria.“Ringraziamo il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, per la sottoscrizione di questo importante Protocollo, il primo con una Regione, che è segno di una volontà molto concreta e pragmatica di collaborare insieme su ricerca, formazione, crescita industriale e competenze in un momento di incredibile innovazione scientifica. La Campania rappresenta per le nostre imprese un’eccellenza del Paese in molte aree della medicina e della Ricerca e ha una visione politica attenta all’innovazione. E grazie all’industria farmaceutica, vero e proprio valore del territorio e dell’economia, con la firma del protocollo, si potrà rafforzare sempre di più questa partnership”, ha commentato Cattani.