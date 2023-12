Accordo Aifa e Polo strategico nazionale. “Un passo importante verso il futuro digitale del Paese”

L’Agenzia Italiana del Farmaco prosegue il proprio percorso di digitalizzazione, iniziato nel 2018, scegliendo di migrare tutto il proprio patrimonio informativo e sistemi su Polo Strategico Nazionale, nell’ambito della Strategia Cloud Italia, utilizzando i fondi Pnrr dedicati alle Pubbliche amministrazioni centrali per la migrazione esclusiva su PSN.

L’accordo, sancito il 15 dicembre con la firma del contratto di adesione tra il Sostituto Direttore Generale dell'Aifa, Anna Rosa Marra, e l'Amministratore Delegato del Polo Strategico Nazionale, Emanuele Iannetti, è stato formalizzato sulla base di interessi comuni legati alle rispettive finalità istituzionali, orientate verso la trasformazione digitale del Paese.

L’Aifa, sottolinea una nota, ha individuato in Polo Strategico Nazionale un partner significativo per sviluppare l’infrastruttura tecnologica del prossimo futuro, sviluppando ulteriormente l’ampio programma di digitalizzazione e messa in sicurezza dei propri dati e servizi, nel quale è già attualmente impegnata.

“La nostra adesione a Polo Strategico Nazionale rappresenta una scelta decisiva che conferma la strategia del processo di trasformazione digitale già in corso per tutto il parco informativo e applicativo di Aifa – dichiara soddisfatto il Presidente del CdA di Aifa Giorgio Palù – la migrazione su PSN ed il lavoro che ci vedrà impegnati insieme, è e sarà fondamentale per accelerare e facilitare la gestione del sistema farmaceutico nazionale, la ricerca scientifica e, in una visione più ampia, un tassello ulteriore verso l’innovazione dell’intero sistema Paese”.

“Il progetto di Polo Strategico Nazionale con Aifa conferma la validità e l’eccellenza delle soluzioni che offriamo alla Pubblica amministrazione. Siamo pronti a mettere a disposizione il nostro know-how e contribuire al processo di innovazione dell’agenzia, assicurando i massimi livelli di sicurezza, affidabilità e resilienza nella gestione di dati e servizi. Un ulteriore obbiettivo conseguito verso il raggiungimento dei target europei, all’interno della Missione 1.1 ‘Infrastrutture digitali” sottolinea l’amministratore delegato di PSN, Emanuele Iannetti.

Il piano prevede la migrazione di 63 servizi, tra i quali il Portale Istituzionale e azioni di re-platform e re-architect del parco applicativo permettendo un upgrade e una maggiore interoperabilità dei dati sanitari e scientifici, con i quali l’agenzia opera quotidianamente.

Polo Strategico Nazionale, certificato ai massimi livelli per l’infrastruttura e i servizi cloud, garantisce protezione, resilienza cibernetica, indipendenza, affidabilità e innovazione, mettendo a disposizione dell’agenzia il proprio know-how, affiancandola e supportandola durante tutto il progetto, confermandosi come principale abilitatore della trasformazione digitale delle Pubbliche amministrazioni.

“La collaborazione tra Aifa e Polo Strategico Nazionale – conclude la nota – rappresenta un passo significativo verso un futuro digitalmente avanzato e interoperabile per il settore pubblico italiano”.