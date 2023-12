Polmonite acquisita in ospedale. Uso frequente dello spazzolino riduce tassi di infezione

I tassi di polmonite acquisita in ospedale sono inferiori tra i pazienti ricoverati che si lavano frequentemente i denti ogni giorno, rispetto a chi in ospedale non segue questa semplice abitudine di igiene orale. È quanto emerge da una metanalisi degli studi pubblicata da JAMA Internal Medicine e condotta da ricercatori del Brigham and Women’s Hospital e dall’Harvard Pilgrim Health Care Institute.I ricercatori hanno combinato i risultati di 15 studi clinici randomizzati internazionali che includevano, complessivamente, oltre 2.700 pazienti, con l’obiettivo di confrontare l’effetto dell’igiene orale ottenuta con l’uso dello spazzolino e quella ottenuta senza l’ausilio di questo strumento sull’insorgenza di polmonite acquisita in ospedale. La polmonite acquisita in ospedale si verifica quando i batteri presenti nella bocca entrano nelle vie aeree dei pazienti e ne infettano i polmoni.Dall’analisi è emerso che l’uso quotidiano dello spazzolino si associa a una riduzione significativa del rischio di andare incontro a polmonite acquisita in ospedale e di mortalità in terapia intensiva. Anche per i pazienti in terapia intensiva questa pratica di igiene orale produce un risultato importante, creando i presupposti per un minor numero di giorni di ventilazione meccanica e per una degenza più breve nel reparto ad alta intensità.