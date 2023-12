Bandi Aifa 2023 di ricerca indipendente: avviso per la nomina dei componenti delle commissioni di valutazione dei protocolli studio

L’Agenzia Italiana del Farmaco ha pubblicato gli avvisi finalizzati ad acquisire le manifestazioni di interesse per la composizione di due Commissioni, ciascuna di 11 esperti, per la valutazione dei protocolli di studio pervenuti nell’ambito dei Bandi AIFA 2023 di Ricerca Indipendente. Le domande di partecipazione dovranno essere compilate secondo quanto richiesto dai relativi avvisi, inviate all’indirizzo PEC: protocollo@pec.aifa.gov.it e pervenire entro e non oltre le ore 17:00 di venerdì 19/01/2024.

Per il Bando “” si chiede di riportare in oggetto: “Bando AIFA 2023_Sequenziamento terapeutico in oncologia_ Manifestazione di interesse per la nomina a componente della Commissione di valutazione”. In copia conoscenza va inserito anche l’indirizzo: ri2023_oncologia@aifa.gov.it.Per il Bando “” si chiede di riportare in oggetto: “Bando AIFA 2023_Prevenzione secondaria nelle malattie cardio-cerebrovascolari nella medicina di genere_ Manifestazione di interesse per la nomina a componente della Commissione di valutazione”. In copia conoscenza va inserito anche l’indirizzo: ri2023_prev.sec.cardio@aifa.gov.it.

Nella pagina “Bandi di Ricerca Indipendente 2023” sono riportati gli avvisi e i relativi allegati da compilare (“Domanda di partecipazione” e “Dichiarazione pubblica dl interessi e impegno alla riservatezza”).