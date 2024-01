Covid. Oms: “Superata la soglia di 7 milioni di morti”

“Purtroppo alla fine del 2023, abbiamo superato la soglia dei 7 milioni di morti da Covid19 segnalati all'Oms” dallo scoppio della pandemia.

Lo ha scritto su X la direttrice della Preparazione e la prevenzione delle epidemie e le pandemie all'Oms, Maria Van Kerkhove.

Al 31 dicembre 2023, il dato cumulato dei decessi era “di 7.010.586. Il vero bilancio delle vittime è più alto, con stime fino a 3 volte di più a livello globale”, ha scritto l'esperta aggiungendo che si tratta di dati “devastanti”. La pandemia non costituisce più una minaccia per la salute pubblica di portata internazionale ma “è ancora una minaccia globale”, ha detto.

Sadly at the end of 2023, we passed the 7 million mark for the number of #COVID19 deaths reported to @WHO. 7,010,586 to be exact. The true death toll is higher, with estimates of at >3 times more deaths globally.



7 million… devastating.https://t.co/6bZNjNeHU1