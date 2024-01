Alzheimer. Nuovo strumento machine learning aiuta a prevedere la progressione della malattia

Un team dell’Università del Texas ad Arlington ha sviluppato uno strumento – basato sull’apprendimento automatico (machine learning, ML) – che aiuta il medico a individuare con precisione la fase clinica in cui si trova il paziente con Malattia di Alzheimer.Il nuovo metodo codifica le varie fasi cliniche della patologia in un processo chiamato “disease-embedding tree” o DETree, che rappresenta efficacemente i diversi stadi clinici.La “traiettoria ad albero” riflette la progressione della Malattia di Alzheimer e può quindi essere utilizzata per valutare la condizione clinica del paziente.Il quadro può predire in modo efficiente e accurato uno dei cinque gruppi clinici dello sviluppo della malattia di Alzheimer e può fornire informazioni più approfondite sullo stato della malattia.I ricercatori dell’Università del Texas hanno testato il metodo su dati provenienti da 266 pazienti inclusi nello studio Alzheimer’s Diseases Neuroimaging Initiative.