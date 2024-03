Farmaci. Programma DARWIN EU per studi real world si espande. Obiettivo fornire oltre 70 studi quest'anno e oltre 140 all'anno dal 2025 

La rete di analisi e richiesta dei dati real world DARWIN EU continuerà a lavorare con l'obiettivo di raggiungere una maggiore capacità, grazie anche all'aggiunta di 10 nuovi partner per la raccolta dati nel 2024. L'obiettivo è fornire oltre 70 studi RWD quest'anno e oltre 140 studi all'anno dal 2025 in poi per migliorare ulteriormente processo decisionale sui medicinali nell’UE basato sui dati.

Attualmente la rete opera con 20 istituzioni pubbliche o private di 13 paesi europei.

I partner generano dati del mondo reale (RWE) da fonti quali ospedali, cure primarie, assicurazioni sanitarie, registri e biobanche per supportare le attività normative dei comitati scientifici dell’EMA e degli enti regolatori nazionali nell’UE.

I partner di dati consentono l’accesso ai dati di circa 130 milioni di pazienti in tutta Europa, cosa che aumenta significativamente la capacità di DARWIN EU di fornire prove valide e affidabili basate su studi RWD.

Una caratteristica fondamentale della progettazione di DARWIN EU è che i dati vengono convertiti in un modello di dati comune.

Inoltre, i dati rimangono locali e vengono analizzati localmente dai partner.

Questa combinazione di funzionalità consente la protezione dei dati personali fin dalla progettazione e la rapida conduzione di grandi studi multi-database.

La rete ha ora completato la sua istituzione due anni dopo la creazione del Centro di coordinamento nel febbraio 2022. Da allora sono stati completati 14 studi RWD e undici sono in corso.

Riguardano l’utilizzo dei farmaci, l’efficacia dei vaccini, l’epidemiologia delle malattie e la caratterizzazione dei pazienti e aiutano i regolatori dell’UE a comprendere meglio le malattie, le popolazioni, gli usi e le prestazioni dei medicinali.

I dati RWE integrano le informazioni provenienti da studi clinici e altre prove nel processo decisionale normativo e possono essere rilevanti per un'ampia gamma di argomenti e aree terapeutiche.

Ad esempio, due studi recentemente completati si concentrano su:

modelli di trattamento dei medicinali utilizzati negli adulti e nei bambini affetti da lupus eritematoso sistemico (LES).

Lo studio ha esaminato pazienti con diagnosi di LES tra il 2013 e il 2022. Questo studio è servito al comitato tecnico pediatrico dell’EMA (PDCO) per avere informazioni sulla popolazione pediatrica con LES potenzialmente disponibile per studi clinici e sulle somiglianze tra adulti e bambini;

le caratteristiche dei pazienti, i modelli di trattamento e le possibilità di sopravvivenza nel mieloma multiplo, concentrandosi su oltre 30.000 pazienti diagnosticati tra il 2012 e il 2022 in tutta Europa.

Lo studio è il primo di due casi d’uso delle RWD generate tramite DARWIN EU come guida per il processo decisionale da parte degli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie (HTA).

I risultati degli studi completati sono stati condivisi con i comitati competenti dell’EMA e altre parti interessate per supportare il loro lavoro.

Una volta finalizzati, i protocolli e i risultati di tutti gli studi DARWIN EU saranno disponibili al pubblico nel nuovo catalogo HMA-EMA degli studi RWD.

I risultati degli studi saranno ulteriormente ampliati con l'inserimento di nuovi partner di dati nel 2024 e di altri dieci nel 2025.

I risultati degli studi saranno ulteriormente ampliati con l'inserimento di nuovi partner di dati nel 2024 e di altri dieci nel 2025.