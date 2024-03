Usa. Budget 2025 dei CDC da oltre 9,5 miliardi di dollari. Priorità supportare sistema pubblico, salute mentale, lotta a oppiodi e giovani famiglie

L'amministrazione Biden-Harris ha pubblicato il bilancio presidenziale per l'anno fiscale (FY) 2025. La richiesta di bilancio dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) prevede 9,683 miliardi di dollari di bilancio discrezionali, fondi per la prevenzione e la sanità pubblica e fondi

per la valutazione dei servizi sanitari, pari a 499,2 milioni di dollari in più rispetto allo stanziamento per l’anno fiscale 2023.

Questa richiesta di budget - evidenziano i CDC in una nota - consentiranno di dare priorità agli sforzi per identificare e rispondere rapidamente alle minacce sanitarie,

affrontare la crisi di salute mentale e di

sostenere le giovani famiglie.

“I CDC sono impegnati a proteggere la salute e a migliorare la vita di ogni americano in ogni comunità del Paese", ha affermato il direttore del CDC Mandy Cohen.

“La richiesta di bilancio del presidente per l’anno fiscale 2025 dei CDC delinea gli investimenti che rafforzeranno la capacità della nostra nazione di prevenire e rispondere a qualsiasi minaccia sanitaria, dalle malattie infettive alle overdose da sostanze.

anche nella sanità pubblica a livello locale in modo che le comunità dispongano delle risorse e della forza lavoro di cui hanno bisogno per proteggere la salute”.

Nello specifico la richiesta di budget prevede finanziamenti per i

dentificare e rispondere rapidamente alle minacce per la salute: le malattie non conoscono confini, quindi i CDC continueranno a proteggere l’America dando priorità alle azioni volte a rilevare e contenere le minacce per la salute in tutto il mondo.

Per garantire che il sistema sanitario pubblico degli Stati Uniti sia pronto per qualsiasi crisi, i CDC stanno investendo in capacità di condivisione dei dati interoperabili all’avanguardia che supportino i dipartimenti sanitari statali e locali nel fornire informazioni su tendenze, rilevamento di malattie e

strategie di prevenzione.

ispondere alla crisi della salute mentale e degli oppioidi: i CDC implementano e sostengono programmi che proteggono i bambini dalle esperienze infantili avverse e creano programmi di salute mentale nelle scuole.

Il lavoro dei CDC si concentra sul monitoraggio delle tendenze per comprendere e rispondere meglio alla crisi degli oppioidi, sul progresso della ricerca raccogliendo e analizzando i dati sulle overdose correlate agli oppioidi, sulla prevenzione del suicidio e sul miglioramento della qualità dei dati per identificare meglio le aree che necessitano di assistenza e valutare gli sforzi di prevenzione.

ostenere la salute delle giovani famiglie: la richiesta di budget del CDC include aumenti per programmi l’attuazione di un programma completo di prevenzione della violenza giovanile e comunitaria.

Altri investimenti sosterranno le attività dei CDC relative alla costruzione dell’infrastruttura nazionale per la prevenzione della mortalità materna, nonché il Programma di prevenzione dell’avvelenamento da piombo infantile.

In linea con l’impegno dell’Amministrazione nei confronti dell’iniziativa Cancer Moonshot, vengono proposti anche investimenti per migliorare la vita di coloro che combattono il cancro attraverso screening oncologici, istruzione, interventi di sanità pubblica e sorveglianza.

