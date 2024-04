Life Science Excellence Awards 2023. Mantoan (Agenas): ”Sanità digitale per rendere Ssn un modello davvero innovativo”

Una serata di festa per celebrare l’innovazione nelle life science ha chiuso il ciclo di eventi dei Life Science Excellence Awards 2023, il premio, promosso da Sics – Società Italiana di Comunicazione Scientifica e Sanitaria, nato per riconoscere, e far conoscere, i migliori progetti che hanno contribuito all’eccellenza e alla trasformazione del settore della salute. Oltre 300 le personalità del mondo sanitario, scientifico e del comparto industriale del settore delle lifescience che hanno preso parte a Roma all’evento conclusivo della quarta edizione dei Life Science Excellence Awards.

“Dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che il nostro sistema sanitario nazionale torni ad essere un punto di riferimento per tutti i cittadini e possa riuscire a rispondere nel miglior modo possibile alle richieste di sanità”, ha detto Domenico Mantoan, Direttore Generale Agenas. A Mantoan è stato conferito nel corso della serata un premio speciale da parte dei direttori dei giornali del gruppo (Quotidiano Sanità, Popular Science, Sanità Informazione e i 33 Medical Magazine) “per aver guidato l’Agenzia – questa la motivazione- fino al riconoscimento della stessa quale Agenzia nazionale per la sanità digitale. Una sfida ambiziosa e d’importanza strategica per la trasformazione in chiave PNRR del Servizio Sanitario Nazionale che, nella trasformazione digitale, identifica lo snodo principale per esaltarne principi e valori anche per il futuro, a vantaggio e salvaguardia di tutti i cittadini italiani”.

“Dopo tanti anni di stagnazione – ha sottolineato Mantoan - osservo come il nostro servizio sanitario stia vivendo un momento di grande innovazione. Il nostro Servizio sanitario nazionale vanta professionisti di altissimo livello – ha rimarcato – che hanno dimostrato tutto il loro valore durante i tre anni di pandemia. È giunto ora il momento di riformarlo nell’interesse di tutti i cittadini, affinché possa mantenere il suo carattere universalistico nel garantire le migliori cure a tutti i pazienti. Non è facile in un Paese complicato come il nostro – ha quindi aggiunto Mantoan - fare perno anche sulla digitalizzazione del sistema, ma credo che alla fine del percorso riusciremo davvero a far diventare la sanità italiana un modello innovativo”.

Oltre al premio conferito a Mantoan è stato assegnato dalla giuria del Lifescience Excellece Awards un premio speciale dedicato alla inclusione. Sul palco Massimo Tortorella, Presidente del Gruppo Consulcesi, ha consegnato il riconoscimento alla Bebe Bio Academy, un progetto pensato da Bebe Vio, organizzato e gestito dall’Associazione art4sport ONLUS, premiato come progetto dell’anno. “In un mondo che corre velocemente – questa la motivazione - c'è chi si distingue per la capacità di lasciare un'impronta indelebile nel tessuto sociale, abbattendo le barriere e rendendo lo sport uno strumento di inclusione. Questa realtà si è distinta per l'innovazione, l'eccellenza e l'impegno costante nel portare avanti valori di solidarietà e crescita personale, dimostrando che gli ostacoli possono trasformarsi in trampolini di lancio verso nuovi traguardi”.

Impegnata a Parigi per un evento sportivo, Bebe Vio ha ringraziato la Giuria con un messaggio video:

La serata di premiazione è stata preceduta a febbraio dal “Festival dell’Innovazione”, una serie di 9 Talk Show che hanno visto alternarsi CEO, C-Level, General Manager delle aziende pharma ed esperti nelle lifescience su temi di grande attualità. Di straordinaria ricchezza anche i progetti vincitori selezionati dagli oltre 500mila medici e farmacisti iscritti alla Community di Welfare Link che per sei mesi hanno potuto votare online i progetti vincitori grazie a una imponente campagna di comunicazione realizzata grazie a un mix di strumenti editoriali, social e di advertising che ha attraversato per sei mesi tutti i canali editoriali del mondo Homnya-Sics.

La campagna di comunicazione, finalizzata a promuovere le eccellenze su oltre 32 magazine del gruppo Sics, ha superato anche quest’anno i 9 milioni di contatti con più di 19 mila votanti attivi. A questi numeri si aggiungono i quasi 4 milioni di contatti ottenuti sui canali social (Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram) di Popular Science, Sanità Informazione e Quotidiano Sanità.

Tra le Aziende più premiate in tutte le categorie ci sono Pfizer con 9 riconoscimenti, GSK con 8, Astra Zeneca con 5 e Sanofi e Bayer con 4 riconoscimenti. La dead line per la sottomissione dei progetti per l’edizione 2024 è stata fissata al prossimo 24 aprile.

GUARDA LA PHOTOGALLERY DELLA SERATA

I “TOP 5” DEGLI EXCELLENCE AWARDS 2023

BEST COMMUNICATION CAMPAIGN OF THE YEAR

BAYER ITALIA - CITROSODINA “LIBERI CON UN BURP!”

GSK - ONCE UPON A TIME

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH - PUNTI DI DIFFERENZA

PROCTER & GAMBLE - IN BOCCA ALLA SALUTE

SANOFI - FERMATA MIELOMA MULTIPLO

BEST COMMUNICATION PROJECT OF THE YEAR

CHIESI GLOBAL RARE DISEASES - IL PAESE DELLE RARITÀ

GSK - MISSING B

VIATRIS - PrEPARATI

NOVARTIS - PASSI DI SALUTE

PFIZER - GET TO KNOW COVID

BEST CSR PROJECT OF THE YEAR

GEDEON RICHTER - L’ETÀ DI MEZZO

JOHNSON & JOHNSON MEDTECH - SERVICE & SOLUTIONS GREEN CARDS

MEDTRONIC - HOPENWEEK-ALCUORENONSICOMANDA

NOVO NORDISK - CIRCULAR FOR KIDS

PFIZER - PINK HEALTHY OCTOBER

BEST DIGITAL CAMPAIGN OF THE YEAR

ALFASIGMA - STEP BY STHEP

ALNYLAM PHARMACEUTICALS - LIVING WITH PORPHYRIA

IBSA ITALY - TICKET TO LOVE

PFIZER - COVID LEGACY

ROCHE - MEET2TALK

BEST DIGITAL PROJECT OF THE YEAR

BAYER ITALIA - DICO SANITÀ

BOEHRINGER INGELHEIM - CONNECT2ME

DAIICHI SANKYO ITALIA SPA - CARDIOTECH ACCELERATOR

ELI LILLY ITALIA - IXPAND - TALKING POINTS ABOUT SPONDYLOARTHRITIS

MEDTRONIC - WEPARTNER ONLINE

BEST ECM EDUCATION PROGRAM OF THE YEAR

ALFASIGMA - IL VALORE DELLA COMPETENZA PER LA MEDICINA GENERALE

ALNYLAM PHARMACEUTICALS - SHERLOCK STONES

ASTRAZENECA - CARDIOLOGIA SENZA FRONTIERE

BOEHRINGER INGELHEIM - METABOLISMO, VIAGGIO ALLA SUA SCOPERTA

VIATRIS - LA DISINFEZIONE



BEST EVENT OF THE YEAR

ADVANZ PHARMA- LIVER ACADEMY - PBC CHAPTER

ASTRAZENECA - MSD - PARPI SUMMIT

KYOWA KIRIN - MAKE A MARK SHARING EXPERIENCE

ROCHE - OUTSIDE THE CLOCK

VIATRIS - MYACADEMY

BOEHRINGER INGELHEIM - DOGS AT WORK

CHIESI ITALIA - SII COME DONNY! OGNI GOCCIA È IMPORTANTE

IPSEN S.P.A. - COMMUNITY DAY-BEACH CLEAN UP

LI. PHARMA - ENERGIE POSITIVE-RICERCA IL CAMBIAMENTO

PFIZER - #ITS IN OUR BLOOD

BEST INNOVATIVE DEVICE & DIGITAL THERAPEUTICS OF THE YEAR

ASTRAZENECA - KIDNEYOU

BAYER ITALIA - TERAPIU’

IBSA ITALY - COLECALCIFEROLO: TECNOLOGIA CHE SEMPLIFICA

MEDTRONIC - SMART MDI

THERAS LIFETECH - LIBERNESS® THE FIRST ITALIAN DIGITAL THERAPY FOR OBESITY



BEST INNOVATIVE DRUG OF THE YEAR

ALEXION PHARMA ITALY - ECULIZUMAB

ASTELLAS PHARMA - ROXADUSTAT

GSK - DOSTARLIMAB

JAZZ PHARMACEUTICALS - CANNABIDIOLO

NOVAVAX - THE NOVAVAX’S RECOMBINANT NANOPARTICLE VACCINE PLATFORM & TECHNOLOGY

BEST MARKET ACCESS & PUBLIC AFFAIR PROGRAM OF THE YEAR

ASTRAZENECA - MERIDIA

BOEHRINGER INGELHEIM - GPP: MODELLI ORGANIZZATIVI E PATIENT JOURNEY DI UNA MALATTIA ULTRA RARA

GILEAD SCIENCES - FORUM RISK MANAGEMENT L’EMERSIONE DEL SOMMERSO DELLE MALATTIE INFETTIVE IN ITALIA: MODELLI ORGANIZZATIVI A CONFRONTO

IPSEN S.P.A.- DEDALO

SOBI ITALIA - LABORARE

BEST MARKETING EDUCATION PROGRAM OF THE YEAR

ALCON - DROPS

ALFASIGMA - TI INSEGNO IO!

IBSA ITALY - ALL IPO

MEDTRONIC - SICVE YEP: YOUNG EDUCATIONAL PROJECT

NESTLÉ ITALIA - BUONGIORNO CON NUTRIPIATTO

BEST MARKETING PROJECT OF THE YEAR

ASTRAZENECA- BREATHINK - AL TUMORE DEL POLMONE CI PENSIAMO INSIEME

BAYER ITALIA - ON-TRACK: DA ZERO AL CENTRO

GSK - PAC-MENB

PFIZER -AMISTAD - ANTIMICROBIAL STEWARDSHIP TARGETING DECK

VIATRIS - PREGABALIN NEL TRATTAMENTO DEL DOLORE NEUROPATICO

BEST MULTI TARGET & MULTICHANNEL PROJECT OF THE YEAR

ADVANZ PHARMA - PBCHANGE COMMUNITY

ALFASIGMA - CORTIGRAM

GSK - SOS OCS IN SEVERE ASTHMA

GSK - L’EVOLUZIONE DIGITALE DELL’INFORMAZIONE SCIENTIFICA

PFIZER - CONTACT FOR CHANGE

BEST PATIENT ADVOCACY DIGITAL CAMPAIGN OF THE YEAR

GRÜNENTHAL ITALIA - DIMENSIONE SOLLIEVO

GSK - WOMENCARE

IBSA ITALY - NON DIRE TIROIDE

PFIZER - ONCOWELLNESS

SANOFI - ECOSISTEMA DIGITALE DERMATOPIA

BEST PATIENT ADVOCACY PROGRAM OF THE YEAR

CHIESI ITALIA - I NUOVI NOI

PFIZER - COSÌ PREVIDENTE

PIERRE FABRE PHARMA - THE BEST OF TOMORROW

SANOFI - STORIE (IN)VISIBILI

SOBI ITALIA - ITP IN VIAGGIO CON WERLHOF

BEST PATIENT SUPPORT PROGRAM OF THE YEAR

GILEAD SCIENCES - STIGMA INVISIBILE

PFIZER - LIBERATEVI – TEV E CANCRO

ROCHE - DOTTORE, POSSO CHIEDERLE?

TAKEDA ITALIA - SBS CARE

ALEXION PHARMA ITALY - ARCO

BEST SCIENTIFIC COLLABORATION PROGRAM OF THE YEAR