Si è riunito il primo CdA Aifa con il nuovo Presidente Robert Giovanni Nisticò. Via libera a nuovo regolamento Cse

Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco, convocato e presieduto dal nuovo Presidente Robert Giovanni Nisticò, nominato con decreto del Ministro della Salute, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il Consiglio di Amministrazione ha dato il via libera al regolamento che disciplina il funzionamento della Commissione Scientifico-Economica; con la sua adozione l’iter di superamento delle precedenti commissioni CTS/CPR si è perfezionato.

Ai lavori hanno partecipato i componenti: Francesco Fera, Consigliere designato dal Ministro della Salute; Emanuele Monti, Consigliere designato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze; Angelo Gratarola, Consigliere designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano; Vito Montanaro, Consigliere designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Alla seduta, come previsto dal nuovo Regolamento, hanno preso parte il Direttore amministrativo Giovanni Pavesi e il Direttore tecnico-scientifico Pierluigi Russo.